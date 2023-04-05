Найстарша живе в Дніпрі: у Дніпропетровській області мешкає 54 довгожителі

У Дніпропетровській області живе 54 людини, яким більше ста років.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Так, усього на Дніпропетровщині живе 54 людини, яким за 100 років. Серед них 47 жінок та 7 чоловіків. Найстарша мешканка області – 107-річна Белла Гутникова з Дніпра.

У Дніпрі мешкає 20 довгожителів, у Кривому Розі – 7. На третьому місці Кам’янське, але не уточнюється скільки саме там живе людей, яким за 100 років.

Для довгожителів обласним бюджетом передбачена стипендія. Цьоріч їм виплатили майже 400 тисяч гривень на всіх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в області мешкає 59 довгожителів. А ось у Кривому Розі мешкає 100-річна Варвара Василівна, яка досі може сісти на шпагат.

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