100-річна мешканка Кривого Рогу щоденно робить зарядку та сідає на шпагат

Бабуся-довгожителька з Кривого Рогу щоденно робить зарядку та може сісти на шпагат.

Історію довгожительки розповіли в Криворізькій міськраді.

Так, Варвара Василівна народилася в селі Бригадирівка на Полтавщині, проте з “нульових” живе в Кривому Розі. 9 лютого їй виповнилося 100 років.

За свої 100 років вона вже вдруге переживає війну, проте цього разу Варвара Василівна залишилася на Батьківщині. Бабуся розповідає, що в 1942 її вивезли в Німеччину, звідки вдалося втекти тільки під кінець Другої світової. Усе життя довгожителька пропрацювала на фермі.

У Кривий Ріг переїхала в 2000 році до своєї доньки. У Варвари Василівни чотири онуки та чотири правнуки. Попри свій поважний вік, вона не полишає заняття спортом, щоденно робить зарядку та навіть може сісти на шпагат.

Зазначається, що 9 лютого пані Варвара стала дев’ятою серед людей, які мешкають в Кривому Розі та яким виповнилося сто і більше років.

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