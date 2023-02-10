Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 100-річна мешканка Кривого Рогу щоденно робить зарядку та сідає на шпагат

100-річна мешканка Кривого Рогу щоденно робить зарядку та сідає на шпагат

Сьогодні 16:23
просмотров

Бабуся-довгожителька з Кривого Рогу щоденно робить зарядку та може сісти на шпагат.

Новости Днепра про 100-річна мешканка Кривого Рогу щоденно робить зарядку та сідає на шпагат

Історію довгожительки розповіли в Криворізькій міськраді. 

Так, Варвара Василівна народилася в селі Бригадирівка на Полтавщині, проте з “нульових” живе в Кривому Розі. 9 лютого їй виповнилося 100 років. 

За свої 100 років вона вже вдруге переживає війну, проте цього разу Варвара Василівна залишилася на Батьківщині. Бабуся розповідає, що в 1942 її вивезли в Німеччину, звідки вдалося втекти тільки під кінець Другої світової. Усе життя довгожителька пропрацювала на фермі. 

У Кривий Ріг переїхала в 2000 році до своєї доньки. У Варвари Василівни чотири онуки та чотири правнуки. Попри свій поважний вік, вона не полишає заняття спортом, щоденно робить зарядку та навіть може сісти на шпагат.

Зазначається, що 9 лютого пані Варвара стала дев’ятою серед людей, які мешкають в Кривому Розі та яким виповнилося сто і більше років. 

Читайте також:

Новости Днепра про 100-річна мешканка Кривого Рогу щоденно робить зарядку та сідає на шпагатУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ще 7 ракет на підльоті: Вілкул прокоментував вибухи у Кривому Розі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:43
    Ще 7 ракет на підльоті: Вілкул прокоментував вибухи у Кривому Розі

    Сьогодні росіяни знову тероризують Україну ракетами.

    Землетруси в Туреччині: що з дітьми-сиротами з Кривого Рогу, яких евакуювали туди через війну
    Новини Дніпра
    Вчора 10:26
    Землетруси в Туреччині: що з дітьми-сиротами з Кривого Рогу, яких евакуювали туди через війну

    Дітей евакуювали до Туреччини через війну.

    Ножем та молотком: у Кривому Розі чоловік намагався вбити подружжя
    Новини Дніпра
    07.02.2023 15:47
    Ножем та молотком: у Кривому Розі чоловік намагався вбити подружжя

    Постраждалих з травмами доставили до міської лікарні.

    Модель з Кривого Рогу поїде від України на престижний конкурс Miss Charm-2023: хто вона
    Новини Дніпра
    07.02.2023 15:27
    Модель з Кривого Рогу поїде від України на престижний конкурс Miss Charm-2023: хто вона

    Модель з Кривого Рогу, яка програла корону "Міс України Всесвіт…

    Наверх