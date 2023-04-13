С сегодняшнего дня в Украине ввели день работников ОПК: подробности

Об этом пишет в Telegram-канале президента.
За словами президента, то, что Украина выстояла, продолжает противостоять российской агрессии и освобождать свои земли во многом базируется на качествах всех, кто сегодня эффективно работает в украинском оборонно-промышленном комплексе и способен его развивать.
«Сегодня у нас знаменательный день. 13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему «Нептуну» вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям», — заявил президент.
Отметим, что именно 13 апреля 2022 года ВМС Украины нанесли вражескому крейсеру «Москва» удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 «Нептун». В результате повреждений корабль перевернулся и затонул. Уже на следующий день враг признал уничтожение «Москвы».
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