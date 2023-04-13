Відсьогодні в Україні запровадили день працівників ОПК: подробиці

Про це пише у Telegram-каналі президента.
Те, що Україна вистояла, продовжує протистояти російські агресії й звільняти свої землі багато в чому базується на якостях усіх, хто сьогодні ефективно працює в українському оборонно-промисловому комплексі та здатний його розвивати.
“Сьогодні в нас визначний день. 13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому «Нептуну» ворожий флагман відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям”, – заявив президент.
Відзначимо, що саме 13 квітня ВМС України завдали ворожому крейсеру “Москва” удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 “Нептун”. Внаслідок ушкоджень корабель перекинувся й затонув. Вже на наступний день ворог визнав знищення “Москви”.
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