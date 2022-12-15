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Рисунок школьницы из Днепра украшает кабинет министра МВД

Сегодня 11:15
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Рисунок школьницы из Днепра теперь висит в кабинете Дениса Монастырского.

Новости Днепра про Рисунок школьницы из Днепра украшает кабинет министра МВД

Об этом сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Школьница Ангелина заняла первое место на Всеукраинском конкурсе «Я в безопасности с МВД». Отмечается, что рисунок девушки теперь висит в кабинете министра МВД Дениса Монастырского.

В комментариях к сообщению отметили, что Ангелина учится в НВК №59 Днепра.

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