Рисунок школьницы из Днепра украшает кабинет министра МВД

Рисунок школьницы из Днепра теперь висит в кабинете Дениса Монастырского.

Об этом сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета.

Школьница Ангелина заняла первое место на Всеукраинском конкурсе «Я в безопасности с МВД». Отмечается, что рисунок девушки теперь висит в кабинете министра МВД Дениса Монастырского.

В комментариях к сообщению отметили, что Ангелина учится в НВК №59 Днепра.

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