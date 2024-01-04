Руководила заведением почти 20 лет: умерла директор одной из школ Днепра

О печальном известии сообщили в ГумДепе Днепра.
3 января 2024 года, на 74-м году ушла из жизни Ковалева Тамара Николаевна, директор Коммунального учебного заведения «Специализированная школа № 67 эколого-экономического профиля» Днепровского городского совета
Тамара Николаевна в 1971 году начала свой профессиональный путь в качестве учителя, заместителя директора, а с 2004 года и по сей день руководила школой № 67 города Днепр.
Жизнь Тамары Николаевны – пример успешного руководителя и педагога, человека непревзойденной души с открытым и добрым сердцем, — говорится в сообщении.
Тамара Николаевна имела несколько почетных званий и наград:
Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета выражает соболезнования родным, коллегам и коллективу заведения с искренней скорбью и светлой памятью.
Прощание с Тамарой Николаевной состоится 05.01.2024 в 11:30 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (площадь Соборная, 1)
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