Керувала закладом майже 20 років: померла директорка однієї з шкіл Дніпра

На 74-му році життя померла Тамара Миколаївна Ковальова.

Про сумну звістку повідомили в ГумДепі Дніпра.

3 січня 2024 року, на 74-му році пішла із життя Ковальова Тамара Миколаївна, директорка Комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю” Дніпровської міської ради

Тамара Миколаївна у 1971 році розпочала свій професійний шлях як учитель, заступник директора, а з 2004 року й до цього дня керувала школою № 67 міста Дніпро.

Життя Тамари Миколаївни – приклад успішного керівника та педагога, людини неперевершеної душі, з відкритим та добрим серцем, – йдеться у повідомленні.

Пані Тамара мала кілька почесних звань та нагород:

“Заслужений працівник освіти України”

нагрудний знак “Відмінник освіти України”

подяку Міністерства освіти і науки України

почесні грамоти від Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, дипломом Національної академії педагогічних наук України

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради висловлює співчуття рідним, колегам і колективу закладу зі щирою скорботою та світлою пам’яттю

Прощання з Тамарою Миколаївною відбудеться 05.01.2024 об 11:30 у Спасо-Преображенському кафедральному соборі (площа Соборна, 1)

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