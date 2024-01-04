Керувала закладом майже 20 років: померла директорка однієї з шкіл Дніпра

Про сумну звістку повідомили в ГумДепі Дніпра.
3 січня 2024 року, на 74-му році пішла із життя Ковальова Тамара Миколаївна, директорка Комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю” Дніпровської міської ради
Тамара Миколаївна у 1971 році розпочала свій професійний шлях як учитель, заступник директора, а з 2004 року й до цього дня керувала школою № 67 міста Дніпро.
Життя Тамари Миколаївни – приклад успішного керівника та педагога, людини неперевершеної душі, з відкритим та добрим серцем, – йдеться у повідомленні.
Пані Тамара мала кілька почесних звань та нагород:
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради висловлює співчуття рідним, колегам і колективу закладу зі щирою скорботою та світлою пам’яттю
Прощання з Тамарою Миколаївною відбудеться 05.01.2024 об 11:30 у Спасо-Преображенському кафедральному соборі (площа Соборна, 1)
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