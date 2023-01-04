Руководил отделением 30 лет: в Днепре скончался известный хирург

3 января скончался известный ангиохирург Сафронков Николай Алексеевич.
Об этом сообщили коллеги Николая Алексеевича.
Известно, что он более 30 лет, с 1988 по 2018 год, был заведующим хирургическим сосудистым отделением городской больницы.
За свою жизнь он помог сотням днепрян, а коллеги будут помнить его как настоящего профессионала.
Администрация и коллеги больницы приносят свои соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.
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