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Керував відділенням 30 років: у Дніпрі помер відомий хірург

Сьогодні 12:06
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У Дніпрі пішов з життя відомий лікар.

3 січня помер відомий ангіохірург Сафронков Миколай Олексійович.

Про це повідомили колеги Миколая Олексійовича. 

Відомо, що він понад 30 років, з 1988 до 2018, був завідувачем хірургічного судинного відділення міської лікарні. 

За своє життя він допоміг сотням дніпрян, а колеги пам’ятатимуть його як справжнього професіонала. 

Адміністрація та колеги лікарні приносять свої співчуття рідним та близьким, – зазначено в повідомленні.

Новости Днепра про Керував відділенням 30 років: у Дніпрі помер відомий хірург

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Новости Днепра про Керував відділенням 30 років: у Дніпрі помер відомий хірургУкраїнська

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