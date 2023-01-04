Керував відділенням 30 років: у Дніпрі помер відомий хірург

3 січня помер відомий ангіохірург Сафронков Миколай Олексійович.
Про це повідомили колеги Миколая Олексійовича.
Відомо, що він понад 30 років, з 1988 до 2018, був завідувачем хірургічного судинного відділення міської лікарні.
За своє життя він допоміг сотням дніпрян, а колеги пам’ятатимуть його як справжнього професіонала.
Адміністрація та колеги лікарні приносять свої співчуття рідним та близьким, – зазначено в повідомленні.
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Яна Юхименко
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