Розовый слоненок и тритон в банке: история исчезнувшего детского пляжа на Победе (ФОТО)

Раньше коса на Победе была частью Воронцовского острова, где любили отдыхать жители города. Остров был довольно большим – он тянулся почти вдоль всех шести массивов Победы. Но после запуска ГЭС остров был затоплен, а при строительстве жилмассива на его месте появилась коса.

Случилось это в 1970-х годах. Первое ее название – «Мандриковская», но впоследствии оно забылось. Общая протяженность косы составляет 6 км. Когда-то здесь был даже причал для пароходов, но от него осталось только название. На косе водятся болотные черепахи, ежи, утки, есть даже фазаны и ондатры.

Сейчас здесь есть дикий пляж с тренажерами для занятий спортом, волейбольная площадка и когда-то был детский пляж. Особую популярность он приобрел в 1990-х годах. Сюда приходили целыми семьями. Пляж очень нравился семьям с маленькими детьми из-за пологого входа в воду и мягкого песчаного дна.

Корреспондент dnepr.info побывал на месте, где когда-то был легендарный детский пляж. На фото можно увидеть, что от него осталось.

За последние 15 лет река съела более 80% пляжа. На сегодняшний день от него осталась только тоненькая полоска в 2,5 м. Белого песка тоже больше нет.

Вместо него – берег, покрытый травой и кусками камыша, который периодически выносит на сушу волнами.

Когда-то на пляже были детские горки. Дольше всего из них продержался розовый слоненок. Эту оригинальную горку помнят почти все жители Победы. В 2010-х годах слоненок срезали на куда-то вывезли. К тому времени горка была уже в аварийном состоянии.

Еще одной изюминкой пляжа было небольшое кафе, работавшее здесь в девяностых. В углу у забора в нем стоял небольшой аквариум, похожий на банку. В нем жил настоящий тритон. На рептилию любили смотреть дети, проходя мимо зоны отдыха.

Сегодня об этом кафе напоминает только кусочек бетона у забора. Именно здесь и стоял аквариум с тритоном.

Сюда приходят только на прогулки с домашними любимцами, потому что, несмотря на то, что от пляжа почти ничего не осталось, природа здесь очень красивая.

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