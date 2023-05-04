Рожеве слоненя та тритон у банці: історія зниклого дитячого пляжу на Перемозі (ФОТО)

Раніше коса на Перемозі була частиною Воронцовського острова, де полюбляли відпочивати мешканці міста. Острів був досить великим – він тягнувся майже вздовж усіх шести масивів Перемоги. Але після запуску ГЕС острів був затоплений, а під час будівництва житлового масиву на його місці з'явилася коса.

Сталося це у 1970-х роках. Перша її назва – «Мандриківська», але згодом вона забулася. Загальна довжина коси складає 6 км. Колись тут був навіть причал для пароплавів, але згодом від нього залишилася тільки назва. На косі водяться болотяні черепахи, їжаки, качки, є навіть фазани та ондатри.

Зараз тут є «дикий» пляж із тренажерами для занять спортом, волейбольний майданчик та колись був дитячий пляж. Особливої популярності він набув у 1990-х роках. Сюди приходили цілими сім’ями. Пляж дуже подобався родинам з маленькими дітками через пологий вхід до води та м’яке піщане дно.

Кореспондент dnipro.info побував на місці, де колись був легендарний дитячий пляж. На фото ви можете побачити, що від нього залишилось.

За останні 15 років ріка «з’їла» більше 80% пляжу. На сьогодні від нього залишилась лише тоненька смужка у 2,5 м. Білого піску теж більше нема.

Замість нього – берег, вкритий травою та шматками очерету, який періодично виносить на суходіл хвилями.

Колись на пляжі були дитячі горки. Найдовше з них протрималося рожеве слоненя. Цю оригінальну горку пам’ятають майже всі жителі Перемоги. У 2010-х роках слоненя зрізали на кудись вивезли. На той час горка була вже в аварійному стані.

Ще однією родзинкою пляжу було невеличке кафе, яке працювало тут у дев’яностих. У кутку біля паркану в ньому стояв невеличкий акваріум, схожий на банку. В ньому мешкав справжній тритон. На рептилію любили дивитися діти, проходячи повз зони відпочинку.

Сьогодні про це кафе нагадує лише шматочок бетону біля паркану. Саме тут і стояв акваріум з тритоном.

Сюди приходять тільки на прогулки з домашніми улюбленцями, бо не дивлячись на те, що від пляжу майже нічого не залишилось, природа тут дуже красива.

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