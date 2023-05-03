Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

Сегодня 14:55
просмотров

Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи. Некоторым важно, чтобы на участке был хороший дом, где будет проведена вода, электричество и все удобства, другие – просто хотят, чтобы у них был свой огород, чтобы выращивать там овощи и фрукты.

Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоит и как выглядят ТОП-10 самых дешевых дач на продажу в Днепре.

Купить дачу в тупике Игрени можно за 28 тыс грн. Площадь участка – 6 соток. На территории есть небольшой домик, где можно переждать дождь. Там нет удобств, света и воды, но есть погреб. В доме на 15 кв.м. есть комната, коридор и веранда, новый хозяин может обустроить его по своему желанию и провести туда все блага цивилизации. На участке есть колодец и возможность брать воду для полива летом. На территории нет ограждения.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

Там же, на Игрени, можно купить дачу за 44,2 тыс грн. Участок – 6 соток, общая площадь домика на нем – 25 кв.м. В помещении две комнаты и веранда. Дом глинобитный, но с наружи его нужно покрасить. В доме есть печка, погреб, проведен свет. Воды нет, но ее можно брать у соседей в колодце. На территории нужно установить поливную систему. Также на участке есть сарай, где хранится садовый инвентарь и туалет, участок для мангала. На даче растут яблони, груши, есть виноград и кусты смородины.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

За 92 тыс грн можно купить дачу в Таромском. Участок стандартного размера – 6 соток. На территории есть дом на 15 кв.м, в нем одна комната и веранда, а также погреб. Проведено электричество, можно подвести воду и подключить интернет.  На участке растут яблони, груши, абрикос, черешня.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

Дача в районе Игрени с участком площадью 6 соток и домиком на 15 кв.м обойдется в 100 тыс грн. На участке есть туалет, сарай, возможность поставить авто, стоит бак для воды и плодоносящие деревья. Вода и электричество подведены. Огород уже вскопан и готов к тому, чтобы проводить на нем посадочные работы, часть уже засажена луком, свеклой, морковью и горошком. На территории дачи растут деревья сливы, яблоки, груши, кусты красной смородины, крыжовника.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

За 106,1 тыс грн можно купить дачу в районе Лесопарка, в тупике 9 маршрутки в Днепре. На участке в 8 соток есть дом на 2 комнаты с коридором. Общая площадь постройки – 30 кв.м. Есть летняя кухня, туалет на улице и летний душ. Проведена поливная вода. На участке растут фруктовые деревья. Рядом пляж и лес.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

110 тыс грн просят за дачу в Сухачевке. На участке в 6 соток стоит дом площадью 42 кв.м. В постройке 2 комнаты, проведено электричество, воду можно брать из общего колодца в садовом товариществе. Летом доступна вода для полива. Удобства на улице.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

За 147 тыс грн можно купить дачу также в Сухачевке, но территория участка чуть больше 7 соток, а вот домик на нем – меньше – 25 кв.м. В доме 2 комнаты, нет газа и света. Вода есть только в летний сезон. До реки от участка идти порядка 5 минут, рядом находится лес. Удобства находятся во дворе. Также на участке есть сарай, веранда, место для машины, растут плодовые деревья и кусты смородины.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

В Диевке купить дачу с участком на 6 соток можно за 165 тыс грн. На участке есть дом на 45 кв.м. В доме есть кухня, прихожая, комната и подвал. Участок был запущенный, на нем перед продажей только спилили деревья, но все дрова достанутся новому владельцу. В доме нужно починить крышу. Есть ли удобства, вода и электричество – неизвестно.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

За 198 тыс грн можно купить дачу на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. На участке есть дом на 20 кв.м. в Нем комната, прихожая и погреб. Проведена вода, можно провести свет. Площадь самого участке 5,5 соток.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

За 200 тыс грн в Днепре можно купить дачу в Таромском. Участок – 8,7 соток, есть дом на 19,5 кв.м, гараж. Под домом бетонированный подвал. Также на участке душ и туалет, сарай для инвентаря. Проведен свет. На территории дачи растут персики, смородина, малина, виноград, пионы, тюльпаны, нарциссы, жасмин, розы. Возможен торг.

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:37
    В одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО)

    Инцидент произошел в магазине "Варус", расположенном на цокольном этаже ТРЦ…

    Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:57
    Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)

    В Днепре спасли мужчину, прыгнувшего с Амурского моста.

    Стало известно, почему жители Днепровского района слышали взрыв 3 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 13:26
    Стало известно, почему жители Днепровского района слышали взрыв 3 мая

    В Днепровском районе слышали взрыв.

    Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:20
    Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

    Сложно поверить, но Театрального бульвара в Днепре могло бы вовсе…

    Последние новости

    В одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО)
    В одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО)

    Инцидент произошел в магазине "Варус", расположенном на цокольном этаже ТРЦ "Мост-сити".

    Сегодня 14:37
    1
    просмотров
    Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)
    Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)

    В Днепре спасли мужчину, прыгнувшего с Амурского моста.

    Сегодня 13:57
    просмотров
    Стало известно, почему жители Днепровского района слышали взрыв 3 мая
    Стало известно, почему жители Днепровского района слышали взрыв 3 мая

    В Днепровском районе слышали взрыв.

    Сегодня 13:26
    просмотров
    В Воздушных силах сообщили, какими ракетами обстреляли Павлоград
    В Воздушных силах сообщили, какими ракетами обстреляли Павлоград

    В Воздушных силах рассказали, какими ракетами ударили по Павлограду.

    Сегодня 12:40
    просмотров
    Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)
    Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

    Сложно поверить, но Театрального бульвара в Днепре могло бы вовсе не быть. Причина по которой было принято решение его обустроить – проливные дожди. Еще 50 лет назад на месте, где сегодня торгуют книгами был жилой дом.

    Сегодня 12:20
    просмотров
    Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона
    Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона

    На трассе Днепр – Павлоград в ДТП погиб 32-летний мужчина.

    Сегодня 11:54
    просмотров
    Забил молотком по голове: на Днепропетровщине сын убил отца
    Забил молотком по голове: на Днепропетровщине сын убил отца

    В понедельник, 1 мая, в одной из квартир на территории Покровского района ранее судимый 24-летний сын убил своего 46-летнего отца.

    Сегодня 11:44
    0
    просмотров
    В Днепре улицу Гладкова могут переименовать в честь известного футболиста: какого именно
    В Днепре улицу Гладкова могут переименовать в честь известного футболиста: какого именно

    В Днепре предлагают переименовать улицу Гладкову.

    Сегодня 11:22
    0
    просмотров
    В Днепре молодой человек прыгнул с Амурского моста: что с ним
    В Днепре молодой человек прыгнул с Амурского моста: что с ним

    Инцидент произошел вчера днем, 2 мая.

    Сегодня 10:58
    2
    просмотров
    Ракетный удар по Павлограду унес жизни двух нацгвардейцев, которые были на боевом дежурстве
    Ракетный удар по Павлограду унес жизни двух нацгвардейцев, которые были на боевом дежурстве

    Во время ракетного удара по Павлограду погибли двое нацгвардейцев.

    Сегодня 10:31
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх