Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи. Некоторым важно, чтобы на участке был хороший дом, где будет проведена вода, электричество и все удобства, другие – просто хотят, чтобы у них был свой огород, чтобы выращивать там овощи и фрукты.

Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоит и как выглядят ТОП-10 самых дешевых дач на продажу в Днепре.

Купить дачу в тупике Игрени можно за 28 тыс грн. Площадь участка – 6 соток. На территории есть небольшой домик, где можно переждать дождь. Там нет удобств, света и воды, но есть погреб. В доме на 15 кв.м. есть комната, коридор и веранда, новый хозяин может обустроить его по своему желанию и провести туда все блага цивилизации. На участке есть колодец и возможность брать воду для полива летом. На территории нет ограждения.

Там же, на Игрени, можно купить дачу за 44,2 тыс грн. Участок – 6 соток, общая площадь домика на нем – 25 кв.м. В помещении две комнаты и веранда. Дом глинобитный, но с наружи его нужно покрасить. В доме есть печка, погреб, проведен свет. Воды нет, но ее можно брать у соседей в колодце. На территории нужно установить поливную систему. Также на участке есть сарай, где хранится садовый инвентарь и туалет, участок для мангала. На даче растут яблони, груши, есть виноград и кусты смородины.

За 92 тыс грн можно купить дачу в Таромском. Участок стандартного размера – 6 соток. На территории есть дом на 15 кв.м, в нем одна комната и веранда, а также погреб. Проведено электричество, можно подвести воду и подключить интернет. На участке растут яблони, груши, абрикос, черешня.

Дача в районе Игрени с участком площадью 6 соток и домиком на 15 кв.м обойдется в 100 тыс грн. На участке есть туалет, сарай, возможность поставить авто, стоит бак для воды и плодоносящие деревья. Вода и электричество подведены. Огород уже вскопан и готов к тому, чтобы проводить на нем посадочные работы, часть уже засажена луком, свеклой, морковью и горошком. На территории дачи растут деревья сливы, яблоки, груши, кусты красной смородины, крыжовника.

За 106,1 тыс грн можно купить дачу в районе Лесопарка, в тупике 9 маршрутки в Днепре. На участке в 8 соток есть дом на 2 комнаты с коридором. Общая площадь постройки – 30 кв.м. Есть летняя кухня, туалет на улице и летний душ. Проведена поливная вода. На участке растут фруктовые деревья. Рядом пляж и лес.

110 тыс грн просят за дачу в Сухачевке. На участке в 6 соток стоит дом площадью 42 кв.м. В постройке 2 комнаты, проведено электричество, воду можно брать из общего колодца в садовом товариществе. Летом доступна вода для полива. Удобства на улице.

За 147 тыс грн можно купить дачу также в Сухачевке, но территория участка чуть больше 7 соток, а вот домик на нем – меньше – 25 кв.м. В доме 2 комнаты, нет газа и света. Вода есть только в летний сезон. До реки от участка идти порядка 5 минут, рядом находится лес. Удобства находятся во дворе. Также на участке есть сарай, веранда, место для машины, растут плодовые деревья и кусты смородины.

В Диевке купить дачу с участком на 6 соток можно за 165 тыс грн. На участке есть дом на 45 кв.м. В доме есть кухня, прихожая, комната и подвал. Участок был запущенный, на нем перед продажей только спилили деревья, но все дрова достанутся новому владельцу. В доме нужно починить крышу. Есть ли удобства, вода и электричество – неизвестно.

За 198 тыс грн можно купить дачу на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. На участке есть дом на 20 кв.м. в Нем комната, прихожая и погреб. Проведена вода, можно провести свет. Площадь самого участке 5,5 соток.

За 200 тыс грн в Днепре можно купить дачу в Таромском. Участок – 8,7 соток, есть дом на 19,5 кв.м, гараж. Под домом бетонированный подвал. Также на участке душ и туалет, сарай для инвентаря. Проведен свет. На территории дачи растут персики, смородина, малина, виноград, пионы, тюльпаны, нарциссы, жасмин, розы. Возможен торг.

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