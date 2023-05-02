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  • Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Сегодня 14:22
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В Днепре вовсю цветут сакуры. Особенно много их в парке университета науки и технологий (бывший ДИИТ).  На аллее высажено более 10 деревьев, которые так и манят к себе любителей фотосессий, селфи и тех, кто просто хочет полюбоваться красотой цветущих деревьев.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали в парке и запечатлели распустившиеся сакуры.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Найти аллею, где цветут деревья очень просто – она находится среди учебных корпусов в городке университета.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Аллея не очень длинная – порядка 50-70 метров, но в сезон цветения сакур тут яблоку негде упасть – людей очень много.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Они фотографируются на фоне распустившихся цветков, рассматривают соцветия, делают селфи и обсуждают красоту сакур.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Сакуры расцветают в конце апреля.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Сезон их цветения составляет около 3 недель.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Многие пришли сюда с детьми, чтобы сфотографировать их в бело-розовых «облаках».

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Другие решили устроить тематическую фотосессию.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

У каждого дерева около 3-5 людей делают фотографии на телефон и профессиональные камеры.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Трава у деревьев немного вытоптана, хотя пришедшие полюбоваться сакурами стараются ступать аккуратно.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Цветы на деревьях большие и очень красивые.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Сквозь них почти не видно неба.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Через две недели цветки осыпятся и аллея превратиться из нежно-розовой в ярко-зеленую, на деревьях цветы сменятся листьями.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Так что у всех желающих еще есть время, чтобы полюбоваться цветением сакуры в Днепре.

Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Вход в парк свободный.

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Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)Українська Новости Днепра про Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)Русский

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