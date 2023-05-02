Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

Журналисты dnepr.info побывали в парке и запечатлели распустившиеся сакуры.
Найти аллею, где цветут деревья очень просто – она находится среди учебных корпусов в городке университета.
Аллея не очень длинная – порядка 50-70 метров, но в сезон цветения сакур тут яблоку негде упасть – людей очень много.
Они фотографируются на фоне распустившихся цветков, рассматривают соцветия, делают селфи и обсуждают красоту сакур.
Сакуры расцветают в конце апреля.
Сезон их цветения составляет около 3 недель.
Многие пришли сюда с детьми, чтобы сфотографировать их в бело-розовых «облаках».
Другие решили устроить тематическую фотосессию.
У каждого дерева около 3-5 людей делают фотографии на телефон и профессиональные камеры.
Трава у деревьев немного вытоптана, хотя пришедшие полюбоваться сакурами стараются ступать аккуратно.
Цветы на деревьях большие и очень красивые.
Сквозь них почти не видно неба.
Через две недели цветки осыпятся и аллея превратиться из нежно-розовой в ярко-зеленую, на деревьях цветы сменятся листьями.
Так что у всех желающих еще есть время, чтобы полюбоваться цветением сакуры в Днепре.
Вход в парк свободный.
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Ирина
Автор:
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