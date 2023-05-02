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  • Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получение

Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получение

Сегодня 17:21
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Субсидии в Днепре и по всей Украине назначаются два раза в год: с октября по 30 апреля – на период отопительного сезона, и с мая по 30 сентября – на неотапливаемый период. Тем, кто уже оформил себе дополнительную помощь на оплату коммуналки в мае или октябре субсидии пересчитывают и переназначают автоматически, но есть ряд причин, когда за продлением помощи нужно обратиться в Пенсионный фонд еще раз.
Новости Днепра про Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получение

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Кому нужно заново подавать декларацию

На отапливаемый или не отапливаемый сезон за льготами нужно обратить тем, у кого в доме проживают внутренне перемещенные лица. Если члены семьи арендуют жилье и оплачивают там коммуналку. Либо если количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество прописанных. Также нужно прийти в отделение фонда если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В случае подачи заявление субсидия назначается в течение двух месяцев, но льготы субсидиант получит с начала отопительного или не отопительного сезона.

Как рассчитывают субсидию в 2023 году

Для расчета субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход за два последних квартала года. То есть, если обратиться за льготами на неотапливаемый сезон, то при расчете помощи будут учитывать доход домохозяйства за III и IV кварталы прошлого года.

Но если документы подает пенсионер, то выплата учитывается за предпоследний месяц перед обращением за льготами, то есть если обращаться за помощью в мае, то будет учитываться пенсия, полученная в марте.

Кому не назначат субсидию в 2023 году

Субсидию не назначат, если у претендента есть долги по оплате за ЖКХ более 680 грн либо им была сделана покупка дороже 50 тыс грн.

Как подать документы на получение субсидии

Подать документы на получение субсидии можно обратившись в отделение Пенсионного фонда Украины либо отправив их туда по почте. Также можно заполнить декларацию и заявление онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Помимо этого, можно также подать документы через портал «Дія».

 

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Новости Днепра про Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получениеУкраїнська Новости Днепра про Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получениеРусский

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