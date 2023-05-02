Кому в Днепре точно не назначат субсидию в мае 2023 года и кому нужно подавать заявление на ее получение

На отапливаемый или не отапливаемый сезон за льготами нужно обратить тем, у кого в доме проживают внутренне перемещенные лица. Если члены семьи арендуют жилье и оплачивают там коммуналку. Либо если количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество прописанных. Также нужно прийти в отделение фонда если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
В случае подачи заявление субсидия назначается в течение двух месяцев, но льготы субсидиант получит с начала отопительного или не отопительного сезона.
Для расчета субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход за два последних квартала года. То есть, если обратиться за льготами на неотапливаемый сезон, то при расчете помощи будут учитывать доход домохозяйства за III и IV кварталы прошлого года.
Но если документы подает пенсионер, то выплата учитывается за предпоследний месяц перед обращением за льготами, то есть если обращаться за помощью в мае, то будет учитываться пенсия, полученная в марте.
Субсидию не назначат, если у претендента есть долги по оплате за ЖКХ более 680 грн либо им была сделана покупка дороже 50 тыс грн.
Подать документы на получение субсидии можно обратившись в отделение Пенсионного фонда Украины либо отправив их туда по почте. Также можно заполнить декларацию и заявление онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Помимо этого, можно также подать документы через портал «Дія».
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