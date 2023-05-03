Як виглядає дача за 28 тис грн на продаж у Дніпрі: на ділянці троянди, бак для води та дрова (ФОТО)

Весна - це час, коли багато хто замислюється про купівлю дачі. Деяким важливо, щоб на ділянці був хороший будинок, де буде проведена вода, електрика та всі зручності, інші – просто хочуть, щоб у них був свій город, щоб вирощувати там овочі та фрукти.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштує і як виглядають ТОП-10 дешевих дач на продаж у Дніпрі.

Купити дачу в тупику Ігрені можна за 28 тис грн. Площа ділянки – 6 соток. На території є невеликий будиночок, де можна зачекати дощ. Там немає зручностей, світла та води, але є льох. У будинку на 15 кв. є кімната, коридор та веранда, новий господар може облаштувати його за своїм бажанням та провести туди всі блага цивілізації. На ділянці є колодязь та можливість брати воду для поливу влітку. На території немає огорожі.

Там же, на Ігрені, можна купити дачу за 44,2 тис. грн. Ділянка – 6 соток, загальна площа будиночка на ній – 25 кв.м. У приміщенні дві кімнати та веранда. Будинок глинобитний, але із зовні його потрібно пофарбувати. У будинку є піч, льох, проведено світло. Води немає, але її можна брати у сусідів в колодязі. На території необхідно встановити поливну систему. Також на ділянці є сарай, де зберігається садовий інвентар та туалет, ділянка для мангалу. На дачі ростуть яблуні, груші, є виноград та кущі смородини.

За 92 тис грн можна купити дачу у Таромському. Ділянка стандартного розміру – 6 соток. На території є будинок на 15 кв.м, у ньому одна кімната та веранда, а також льох. Проведено електрику, можна підвести воду та підключити інтернет. На ділянці ростуть яблуні, груші, абрикос, черешня.

Дача в районі Ігрені з ділянкою 6 соток та будиночком на 15 кв.м коштуватиме 100 тис грн. На ділянці є туалет, сарай, можливість поставити авто, стоїть бак для води та ростуть плодові дерева. Вода та електрика підведені. Город уже скопаний і готовий до того, щоб проводити на ньому посадкові роботи, частина вже засаджена цибулею, буряком, морквою та горошком. На території дачі ростуть дерева сливи, яблука, груші, кущі червоної смородини, аґрусу.

За 106,1 тис грн можна купити дачу в районі Лісопарку, у тупику 9 маршрутки у Дніпрі. На ділянці 8 соток є будинок на 2 кімнати з коридором. Загальна площа будівлі – 30 кв.м. Є літня кухня, туалет на вулиці та літній душ. Проведено поливну воду. На ділянці ростуть фруктові дерева. Поруч пляж та ліс.

110 тис грн просять за дачу у Сухачовці. На ділянці 6 соток стоїть будинок площею 42 кв.м. У ньому 2 кімнати, проведено електрику, воду можна брати із загальної криниці в садовому товаристві. Влітку доступна вода для поливу. Зручності на вулиці.

За 147 тис грн можна купити дачу також у Сухачовці, територія ділянки трохи більше ніж 7 соток, а ось будиночок на ньому – менше – 25 кв.м. У будинку 2 кімнати, немає газу та світла. Вода є лише у літній сезон. До річки від ділянки йти близько 5 хвилин, поряд знаходиться ліс. Зручності у дворі. Також на ділянці є сарай, веранда, місце для машини, ростуть плодові дерева та кущі смородини.

У Діївці купити дачу з ділянкою на 6 соток можна за 165 тис. грн. На ділянці є будинок на 45 кв. У будинку є кухня, передпокій, кімната та підвал. Ділянка була запущена, на ній перед продажом тільки спиляли дерева, але всі дрова дістануться новому власнику. У будинку потрібно полагодити дах. Чи є зручності, вода та електрика – невідомо.

За 198 тис грн можна купити дачу на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. На ділянці є будинок на 20 кв.м, у ньому кімната, передпокій та льох. Проведено воду, можна провести світло. Площа ділянки 5,5 соток.

За 200 тис грн у Дніпрі можна купити дачу у Таромському. Ділянка – 8,7 соток, з будинком на 19,5 кв.м, є гараж. Під будинком бетонований підвал. Також на ділянці облаштований душ та туалет, сарай для інвентарю. Проведено світло. На території дачі ростуть персики, смородина, малина, виноград, півонії, тюльпани, нарциси, жасмин, троянди. Можливий торг.

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