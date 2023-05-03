Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

Сложно поверить, но Театрального бульвара в Днепре могло бы вовсе не быть. Причина по которой было принято решение его обустроить – проливные дожди. Еще 50 лет назад на месте, где сегодня торгуют книгами был жилой дом.

Журналисты dnepr.info вспомнили, как раньше выглядел Театральный бульвар, когда там еще не было ни книжного рынка, ни фонтана, ни магазинов.

С начала основания города местность, где сегодня находится театр Шевченко и Театральный бульвар все время затапливало во время обильных осадков. Но это не помешало после окончания Второй мировой войны возвести рядом с театром жилой дом. На редких фото его можно увидеть – здание стоит почти в притык к театру.

Дом был трехэтажный, на два подъезда. За ним стоял еще один – на два этажа, его тоже пришлось снести.

Но летом 1977 года на Днепр обрушился сильный ливень, дома в центре оказались частично затопленными. После этого несколько улиц в городе были изменены. Так, от улицы Резничной остался один только дом, а в центре города появился Театральный бульвар. Вода затопила подвал стоящего у театра дома и руководство города приняло решение снести здание, поскольку такие обильные осадки могли повторятся, подтапливать и разрушить дом, в результате чего могли пострадать люди. Жильцов отселили, а здание снесли. Также был снесен находящийся за ним двухэтажный дом и со временем «убран» пустующий детский садик.

«Я видела, как большим металлическим шаром разбивали стены дома. Было очень страшно и жалко здание, хотя я в нем и не жила. Оно было красивым, но после наводнения вода выливалась из подвала, а в квартирах жильцов появилась плесень. Дом обследовала комиссия и признала его опасным для жизни», — вспоминает жительница Днепра Валерия Машукова.

В результате был проложен бульвар между улицами Владимира Мономаха и Воскресенской. Название бульвар получил в честь окружавших его концертно-театральных зданий. Люди могли прогуливаться по бульвару, сидеть на лавочках в тени деревьев. Когда его обустраивали, то не предполагалось, что на территории будет идти бойкая торговля. Была даже идея продлить бульвар до улицы Юлиуша Словацкого, но она так и осталась на бумаге.

Со временем бульвар заняли торговцы книгами, еще позже тут появились различные магазины.

фото: группа «Истоия в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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