Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info вспомнили, как раньше выглядел Театральный бульвар, когда там еще не было ни книжного рынка, ни фонтана, ни магазинов.
С начала основания города местность, где сегодня находится театр Шевченко и Театральный бульвар все время затапливало во время обильных осадков. Но это не помешало после окончания Второй мировой войны возвести рядом с театром жилой дом. На редких фото его можно увидеть – здание стоит почти в притык к театру.
Дом был трехэтажный, на два подъезда. За ним стоял еще один – на два этажа, его тоже пришлось снести.
Но летом 1977 года на Днепр обрушился сильный ливень, дома в центре оказались частично затопленными. После этого несколько улиц в городе были изменены. Так, от улицы Резничной остался один только дом, а в центре города появился Театральный бульвар. Вода затопила подвал стоящего у театра дома и руководство города приняло решение снести здание, поскольку такие обильные осадки могли повторятся, подтапливать и разрушить дом, в результате чего могли пострадать люди. Жильцов отселили, а здание снесли. Также был снесен находящийся за ним двухэтажный дом и со временем «убран» пустующий детский садик.
«Я видела, как большим металлическим шаром разбивали стены дома. Было очень страшно и жалко здание, хотя я в нем и не жила. Оно было красивым, но после наводнения вода выливалась из подвала, а в квартирах жильцов появилась плесень. Дом обследовала комиссия и признала его опасным для жизни», — вспоминает жительница Днепра Валерия Машукова.
В результате был проложен бульвар между улицами Владимира Мономаха и Воскресенской. Название бульвар получил в честь окружавших его концертно-театральных зданий. Люди могли прогуливаться по бульвару, сидеть на лавочках в тени деревьев. Когда его обустраивали, то не предполагалось, что на территории будет идти бойкая торговля. Была даже идея продлить бульвар до улицы Юлиуша Словацкого, но она так и осталась на бумаге.
Со временем бульвар заняли торговцы книгами, еще позже тут появились различные магазины.
фото: группа «Истоия в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
На трассе Днепр – Павлоград в ДТП погиб 32-летний мужчина.
В Днепре предлагают переименовать улицу Гладкову.
Во время ракетного удара по Павлограду погибли двое нацгвардейцев.
Сегодня, 3 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать…
На трассе Днепр – Павлоград в ДТП погиб 32-летний мужчина.
В понедельник, 1 мая, в одной из квартир на территории Покровского района ранее судимый 24-летний сын убил своего 46-летнего отца.
В Днепре предлагают переименовать улицу Гладкову.
Во время ракетного удара по Павлограду погибли двое нацгвардейцев.
Полезная информация для автомобилистов!
Поздравляем спортсменок с блестящими достижениями и желаем новых побед!
Сегодня, 3 мая, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Во вторник, 2 мая, в Днепре специалисты проверяли 2 сообщения о минированиях.
Ночью защитники неба из воздушного командования "Сход" сбили над Днепропетровской 7 дронов.
ВСУ отразили 30 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники удерживают оборону.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!