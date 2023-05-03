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  • Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:20
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Сложно поверить, но Театрального бульвара в Днепре могло бы вовсе не быть. Причина по которой было принято решение его обустроить – проливные дожди. Еще 50 лет назад на месте, где сегодня торгуют книгами был жилой дом.

Новости Днепра про Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info вспомнили, как раньше выглядел Театральный бульвар, когда там еще не было ни книжного рынка, ни фонтана, ни магазинов.

С начала основания города местность, где сегодня находится театр Шевченко и Театральный бульвар все время затапливало во время обильных осадков. Но это не помешало после окончания Второй мировой войны возвести рядом с театром жилой дом. На редких фото его можно увидеть – здание стоит почти в притык к театру.

Новости Днепра про Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

Дом был трехэтажный, на два подъезда. За ним стоял еще один – на два этажа, его тоже пришлось снести.

Но летом 1977 года на Днепр обрушился сильный ливень, дома в центре оказались частично затопленными. После этого несколько улиц в городе были изменены. Так, от улицы Резничной остался один только дом, а в центре города появился Театральный бульвар. Вода затопила подвал стоящего у театра дома и руководство города приняло решение снести здание, поскольку такие обильные осадки могли повторятся, подтапливать и разрушить дом, в результате чего могли пострадать люди. Жильцов отселили, а здание снесли. Также был снесен находящийся за ним двухэтажный дом и со временем «убран» пустующий детский садик.

«Я видела, как большим металлическим шаром разбивали стены дома. Было очень страшно и жалко здание, хотя я в нем и не жила. Оно было красивым, но после наводнения вода выливалась из подвала, а в квартирах жильцов появилась плесень. Дом обследовала комиссия и признала его опасным для жизни», — вспоминает жительница Днепра Валерия Машукова.

Новости Днепра про Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

В результате был проложен бульвар между улицами Владимира Мономаха и Воскресенской. Название бульвар получил в честь окружавших его концертно-театральных зданий. Люди могли прогуливаться по бульвару, сидеть на лавочках в тени деревьев. Когда его обустраивали, то не предполагалось, что на территории будет идти бойкая торговля. Была даже идея продлить бульвар до улицы Юлиуша Словацкого, но она так и осталась на бумаге.

Со временем бульвар заняли торговцы книгами, еще позже тут появились различные магазины.

фото: группа «Истоия  в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)Русский

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