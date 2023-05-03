Пишут, что родители — эльфы: как выглядит котенок за 110 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, за сколько в Днепре продают котят разных пород.
За 110 тыс грн в Днепре можно купить кошку породы двельф. Ей уже исполнилось 12 месяцев, продается с правом разведения. Шкурка цвета «голубой солид». У нее короткие ножки, завитые ушки. Как отмечает продавец «шкурастая, морда беби-фейс. Папа суперский двельф, мама очень красивая эльфийка». Кошка является носителем гена разноглазия. У нее есть все документы подтверждающие родословную.
Ее «сородича» годовалого котенка породы эльф в Днепре можно купить за 81 тыс грн. Его родители – породистые эльфы. У кота есть бумаги, подтверждающие родословную и все необходимые для таких усатых документов, включая паспорт.
За 70 тыс грн в Днепре можно купить кошку породы мейн-кун. Владелец кошки потом сам может заняться разведением породистых котят, если захочет. Как отмечает продавец животного, у кошки «выставочный темперамент», она приучена к лотку, имеет все необходимые для ее возраста прививки и документы.
За 58,9 тыс грн можно купить котенка породы соттиш фолд или шотландские вислоухие. Родился он в конце марта, в руки нового хозяина его готовы отдать не раньше, чем в середине мая.
За 48,6 тыс грн можно купить котенка –девочку бенгальской породы. У родителей чистые генетические тесты, не стерилизована, имеет документы клуба. Есть паспорт и документы о вакцинации. Котенок родился недавно, ожидается, что глаза у него будут зеленого цвета.
Читайте также:
Автор:
Это уже второй раз за эту неделю...
Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи.…
Большая вода из Днепра снова затапливает косу и яхт-клуб на…
Инцидент произошел в магазине "Варус", расположенном на цокольном этаже ТРЦ…
В Криворожской исправительной колонии заключенные совершили самоубийства.
В Украине запретили пиротехнику и шумную музыку ночью.
Это уже второй раз за эту неделю...
Кремль этой ночью атаковали из БПЛА.
Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи. Некоторым важно, чтобы на участке был хороший дом, где будет проведена вода, электричество и все удобства, другие – просто хотят, чтобы у них был свой огород, чтобы выращивать там овощи…
Большая вода из Днепра снова затапливает косу и яхт-клуб на Победе.
Инцидент произошел в магазине "Варус", расположенном на цокольном этаже ТРЦ "Мост-сити".
В Днепре спасли мужчину, прыгнувшего с Амурского моста.
В Днепровском районе слышали взрыв.
В Воздушных силах рассказали, какими ракетами ударили по Павлограду.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!