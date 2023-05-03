Пишут, что родители — эльфы: как выглядит котенок за 110 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Цена на породистого котенка с документами и паспортами в Днепре стартует в среднем от 45 тыс грн. За эти деньги новый владелец усатого получит не только самого котенка, но и право его разводить, если у него будет такое желание. Дороже всего в Днепре ценятся котята пород эльф и двельф.

Журналисты dnepr.info узнали, за сколько в Днепре продают котят разных пород.

За 110 тыс грн в Днепре можно купить кошку породы двельф. Ей уже исполнилось 12 месяцев, продается с правом разведения. Шкурка цвета «голубой солид». У нее короткие ножки, завитые ушки. Как отмечает продавец «шкурастая, морда беби-фейс. Папа суперский двельф, мама очень красивая эльфийка». Кошка является носителем гена разноглазия. У нее есть все документы подтверждающие родословную.

Ее «сородича» годовалого котенка породы эльф в Днепре можно купить за 81 тыс грн. Его родители – породистые эльфы. У кота есть бумаги, подтверждающие родословную и все необходимые для таких усатых документов, включая паспорт.

За 70 тыс грн в Днепре можно купить кошку породы мейн-кун. Владелец кошки потом сам может заняться разведением породистых котят, если захочет. Как отмечает продавец животного, у кошки «выставочный темперамент», она приучена к лотку, имеет все необходимые для ее возраста прививки и документы.

За 58,9 тыс грн можно купить котенка породы соттиш фолд или шотландские вислоухие. Родился он в конце марта, в руки нового хозяина его готовы отдать не раньше, чем в середине мая.

За 48,6 тыс грн можно купить котенка –девочку бенгальской породы. У родителей чистые генетические тесты, не стерилизована, имеет документы клуба. Есть паспорт и документы о вакцинации. Котенок родился недавно, ожидается, что глаза у него будут зеленого цвета.

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