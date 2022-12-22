Россияне пытаются улучшить положение на двух направлениям и вести наступление на Донбассе, — Генштаб

В течение 22 декабря россияне нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов с РСЗО, включая ночные обстрелы гражданской инфраструктуры города Марганец Днепропетровской области. Днем оккупанты обстреляли Часовой Яр Донецкой области, там есть жертвы среди мирного населения.
При этом остается угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.
Захватчики продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском и не оставляют попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.
Кроме того, 20 декабря Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы врага в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. В результате были поражены до 140 военных российских оккупационных войск и уничтожены 8 грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами.
По уточненным данным, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 — ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за 22 декабря поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения живой силы россиян.
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