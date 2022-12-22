Приехал из-за границы и ушел на фронт: на войне погиб 36-летний Герой с Днепропетровщины

18 декабря на Луганском направлении погиб солдат из Днепропетровской области Александр Пилипчак. Он получил осколочное ранение во время вражеских артиллерийских обстрелов. Оно оказалось несовместимым с жизнью. Мужчине было 36 лет.
Об этом сообщает Синельниковский городской совет.
В 2015 году Александр Пилипчак добровольно пополнил ряды АТОвцев. Около полутора лет отслужил в десантных войсках. Когда началась полномасштабная война, мужчина оставил работу за границей и отправился защищать Украину.
3 марта 2022 года Александр присоединился к Национальной гвардии Украины. Был стрелком (помощником пулеметчика) одного из батальонов спецназначения.
У воина остались жена, 13-летний сын и родители.
Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Александра. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!
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