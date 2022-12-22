Соседские войны: в Днепре раненого военного не пускают в лифт, потому что у того долги

Раненый военный не может пользоваться лифтом из-за того, что его семья имеет долги перед ОСББ. Историю рассказали в сообществе «Файный город Днепр».
В Днепре уже давно возникают скандалы из-за платных лифтов. Во многих домах устанавливают системы, не пускающие «чужих» в лифты многоэтажек. У каждого жителя, скинувшегося на пропуск, есть специальная карточка или ключ.
Военный неделю назад вернулась домой, потому что получил ранения во время выполнения боевого задания. Однако добираться домой на 10 этаж ему пришлось пешком. Оказалось, что у его семьи были долги перед ОСББ, которое обслуживает этот дом. Поэтому у мужчины не было специального ключа, который позволил бы ему пользоваться лифтом.
И травма Защитника не стала для местных «царьков» аргументом, — отметили днепряне.
Позже военный заплатил долги, но ключ ему сразу не дали и заставили подождать несколько недель.
Поэтому воин вынужден ездить на реабилитацию в госпиталь, на костылях дважды преодолевая путь в 10 этажей. Вот так некоторые днепряне «чтят» героев, добровольно вставших на защиту Родины, — написали возмущенные горожане.
Эта история сильно возмутила днепрян, вставших на защиту военного. Они отмечают, что руководители ОСМД должны были разрешить раненому военному пользоваться лифтом, ведь без таких как он, этого дома могло бы и не быть.
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Яна Юхименко
Автор:
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