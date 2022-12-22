Росіяни намагаються покращити положення на двох напрямках та вести наступ на Донбасі, – Генштаб

Російські окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках, а також не полишають спроб наступу на Донбасі.

Протягом 22 грудня росіяни завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з РСЗВ, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень окупанти обстріляли Часів Яр Донецької області, там є жертви серед мирного населення.

При цьому залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Загарбники продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському та не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано. На Слобожанському напрямку під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області.

під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки у Луганській області.

росіяни обстріляли райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки у Луганській області. На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

під вогонь противника потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області.

окупанти обстрілювали Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка у Донецькій області.

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка у Донецькій області. На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили обстріли по районах Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.

загарбники здійснили обстріли по районах Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури вздовж правого берега Дніпра. Шкоди зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області; Марганець у Дніпропетровській області та Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області. Вночі росіяни також завдали ракетного удару по місту Очаків Миколаївської області.

Окрім того, 20 грудня Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили ворога в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. Внаслідок цього було уражено до 140 військових російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.

За уточненими даними, внаслідок ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за 22 грудня уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили росіян.

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