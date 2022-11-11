Россияне наступают на ряде направлений, а ВСУ освобождают Херсонскую область, — Генштаб

«Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются меры по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов», — пишет Генштаб.
Отмечается, что официальное обнародование результатов будет предоставлено позже из соображений безопасности.
Между тем, враг, как утверждает Генштаб, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере Крыма. Также пытается наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток россияне нанесли:
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений , однако угроза нанесения противникам ракетных, а также авиационных ударов остается.
В районе населенного пункта Днепровка Запорожской области ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ми-8, а в районе Энергодара было поражено управление врага — погибли более 50 оккупантов, более 40 — ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52.
«В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика», — добавляет пресс-служба.
В течение текущих суток авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:
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