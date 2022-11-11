Росіяни наступають на низці напрямків, а ЗСУ звільняють Херсонську область, – Генштаб

“Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів”, – пише Генштаб.
Зазначається, що офіційне оприлюднення результатів буде надано пізніше з міркувань безпеки.
Тим часом ворог, як стверджує Генштаб, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі Криму. Також намагається наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Протягом доби росіяни завдали:
На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, однак загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів залишається.
В районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Мі-8, а в районі Енергодару було уражено управління ворога – загинуло понад 50 окупантів, більш як 40 – поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52.
“В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки”, – додає пресслужба.
Протягом поточної доби авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили:
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