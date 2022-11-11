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Перший рівень небезпеки: Дніпро знову затягне густим туманом

Сьогодні 14:59
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У ніч на 12 листопада Дніпро знову затягне туманом. Така погода збережеться до обіду суботи.

Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: Дніпро знову затягне густим туманом

Про це попереджають синоптики.
За даними метеорологів, завтра, 12 листопада, вночі та вранці у Дніпрі очікується туман. Видимість буде 300-500 метрів. Тому якщо ви збираєтесь їхати автомобілем в темний час доби – будьте обережні.
 
Нагадаємо, цього тижня Дніпро перетворився на місто з фільмів жаху. У тумані потонули обидва береги Дніпра.
 

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Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: Дніпро знову затягне густим туманомУкраїнська

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