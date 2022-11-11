Перший рівень небезпеки: Дніпро знову затягне густим туманом

У ніч на 12 листопада Дніпро знову затягне туманом. Така погода збережеться до обіду суботи.

Про це попереджають синоптики.

Нагадаємо, цього тижня Дніпро перетворився на місто з фільмів жаху. У тумані потонули обидва береги Дніпра.

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