Перший рівень небезпеки: Дніпро знову затягне густим туманом

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Учора, 10 листопада, на лінію "102" зателефонувала 12-річна мешканка одного…
У Дніпрі піймали водійку елітного авто з підробленими документами.
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