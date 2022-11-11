Серед них солдати та сержанти: Україна звільнила з російського полону 45 воїнів

Україна звільнила 45 воїнів ЗСУ.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених – солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.
Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре. Працюємо. Наші будуть вдома, – написав Андрій Єрмак.
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