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  • Серед них солдати та сержанти: Україна звільнила з російського полону 45 воїнів

Серед них солдати та сержанти: Україна звільнила з російського полону 45 воїнів

Сьогодні 14:52
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Сьогодні, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими.

Новости Днепра про Серед них солдати та сержанти: Україна звільнила з російського полону 45 воїнів

Україна звільнила 45 воїнів ЗСУ.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених – солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре. Працюємо. Наші будуть вдома, – написав Андрій Єрмак.

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Новости Днепра про Серед них солдати та сержанти: Україна звільнила з російського полону 45 воїнівУкраїнська

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