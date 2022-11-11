Серед них солдати та сержанти: Україна звільнила з російського полону 45 воїнів

Сьогодні, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими.

Україна звільнила 45 воїнів ЗСУ.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених – солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду. Все буде добре. Працюємо. Наші будуть вдома, – написав Андрій Єрмак.