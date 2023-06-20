Россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, — Буданов

«Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы», — сказал он.

Он отметил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

«К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза существует. Еще раз говорю определенная. Потому что Запорожская АЭС как находилась, так и находится под контролем оккупационных войск», — сказал Буданов.

Об этом сообщает руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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