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Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, – Буданов

Сьогодні 19:15
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Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони замінували ставок-охолоджувач станції.

Новости Днепра про Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, - Буданов

Про це повідомляє керівник Головного управління розвідки Кирил Буданов в ефірі телемарафону.

“На жаль, станом на зараз насправді певна загроза існує. Ще раз кажу певна. Тому що Запорізька АЕС як знаходилась, так і знаходиться під контролем окупаційних військ”, – сказав Буданов.

Він зауважив, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

“Але друге, найстрашніше, це те, що ЗАЕС була додатково замінована. І найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми”, – сказав він.

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Новости Днепра про Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, - БудановУкраїнська Новости Днепра про Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, - БудановРусский

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