Россия ударила ракетой по многоэтажке в Покровске: пострадавших везут в Днепр

В результате чего почти полностью разрушены верхние этажи дома.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
К сожалению, ранения получили двенадцать мирных жителей. Один гражданин из-за сверхтяжелых травм санавиацией отправлен в Днепр, другим оказывается медицинская помощь в местной больнице.
В настоящее время продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами могут быть еще люди.
Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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