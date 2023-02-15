Россия ударила ракетой по многоэтажке в Покровске: пострадавших везут в Днепр

Сегодня утром, 15 февраля, войска рф нанесли ракетный удар по многоэтажке в Покровске Донецкой области.

В результате чего почти полностью разрушены верхние этажи дома.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

К сожалению, ранения получили двенадцать мирных жителей. Один гражданин из-за сверхтяжелых травм санавиацией отправлен в Днепр, другим оказывается медицинская помощь в местной больнице.

В настоящее время продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами могут быть еще люди.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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