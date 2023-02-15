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  • Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Покровську: постраждалих везуть у Дніпро

Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Покровську: постраждалих везуть у Дніпро

Сьогодні 14:24
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Сьогодні зранку, 15 лютого, війська рф завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Покровську Донецької області.

Новости Днепра про Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Покровську: постраждалих везуть у Дніпро

У результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи будинку. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

На жаль, поранення отримали дванадцять мирних мешканців. Одного громадянина через надважкі травми санавіацією відправлено до Дніпра, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні.

Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть бути люди.

Новости Днепра про Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Покровську: постраждалих везуть у Дніпро

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новости Днепра про Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Покровську: постраждалих везуть у Дніпро

Новости Днепра про Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Покровську: постраждалих везуть у Дніпро

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Новости Днепра про Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Покровську: постраждалих везуть у ДніпроУкраїнська Новости Днепра про Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Покровську: постраждалих везуть у ДніпроРусский

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