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  • Родители просили присмотреть: в Днепре 46-летний мужчина развращал двух мальчиков

Родители просили присмотреть: в Днепре 46-летний мужчина развращал двух мальчиков

Сегодня 16:12
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Мужчину задержали.

Новости Днепра про Родители просили присмотреть: в Днепре 46-летний мужчина развращал двух мальчиков

Недавно на Слобожанском проспекте произошла драка. На место происшествия вызвали правоохранителей. Выяснилось, что на мужчину напала соседка, которая в телефоне своего 11-летнего сына нашла видео развращения своего ребенка этим мужчиной.

На видео также был 8-летний мальчик, проживающий по соседству.

Правоохранители установили, что мужчина помогал родителям присматривать за детьми, пока те были на работе. Взрослые доверяли мужчине, потому что давно живут рядом с ним и малейшего намека на подобное не замечали.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, мужчину задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство, продолжается следствие.

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