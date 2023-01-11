Родители просили присмотреть: в Днепре 46-летний мужчина развращал двух мальчиков

Недавно на Слобожанском проспекте произошла драка. На место происшествия вызвали правоохранителей. Выяснилось, что на мужчину напала соседка, которая в телефоне своего 11-летнего сына нашла видео развращения своего ребенка этим мужчиной.
На видео также был 8-летний мальчик, проживающий по соседству.
Правоохранители установили, что мужчина помогал родителям присматривать за детьми, пока те были на работе. Взрослые доверяли мужчине, потому что давно живут рядом с ним и малейшего намека на подобное не замечали.
Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, мужчину задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство, продолжается следствие.
Читайте также:
Автор:
В понедельник, 9 января, на трассе "Днепр-Запорожье" произошла смертельная авария.
Сегодня, 11 января, многие жители Днепра остались без воды.
В супермаркетах Днепра часто можно увидеть таблички у камер хранения,…
В Днепре патрульные задержали "лесорубов", напылявших грузовик древесины.
В понедельник, 9 января, на трассе "Днепр-Запорожье" произошла смертельная авария.
Сегодня днем россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу.
Сегодня, 11 января, многие жители Днепра остались без воды.
В супермаркетах Днепра часто можно увидеть таблички у камер хранения, где говорится, что: «администрация не несет ответственности если с вашими вещами что-то случится». Но в Госпродпотребслужбе иного мнения. Также часто в магазинах просят покупателей заплатить за нечаянно разбитый ими товар.…
Сегодня днем россияне снова обстреляли Никопольщину.
Сегодня, 11 января, в Днепре и области ввели экстренные отключения света. Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.
В Днепре патрульные задержали "лесорубов", напылявших грузовик древесины.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к зрителям 80-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».
В Криворожском районе дети провалились под лед и погибли.
Сообщаем, действуют ли в Днепре и области графики отключения света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!