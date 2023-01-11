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  • Батьки просили приглянути: у Дніпрі 46-річний чоловік розбещував двох хлопчиків

Батьки просили приглянути: у Дніпрі 46-річний чоловік розбещував двох хлопчиків

Сьогодні 16:12
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Чоловіка затримали.

Новости Днепра про Батьки просили приглянути: у Дніпрі 46-річний чоловік розбещував двох хлопчиків

Нещодавно на Слобожанському проспекті сталася бійка. На місце події викликали правоохоронців. З’ясувалося, що на чоловіка напала сусідка, яка в телефоні свого 11-річного сина знайшла відео розбещування своєї дитини цим чоловіком.

На відео також був 8-річний хлопчик, який мешкає по сусідству.

Правоохоронці встановили, що чоловік допомагав батькам доглядати дітей, поки ті були на роботі. Дорослі довіряли чоловікові, бо давно живуть поряд з ним і найменшого натяку на подібне не помічали.

Як повідомили журналісту Dnepr.info в поліції, чоловіка затримали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

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Новости Днепра про Батьки просили приглянути: у Дніпрі 46-річний чоловік розбещував двох хлопчиківУкраїнська Новости Днепра про Батьки просили приглянути: у Дніпрі 46-річний чоловік розбещував двох хлопчиківРусский

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