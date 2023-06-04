Родители погибшей девочки только переехали в этот дом: очевидцы об атаке на пригород Днепра

Об этом рассказали в эфире Единого телемарафона.
На месте удара по жилому кварталу в Подгородном уже закончили поисково-спасательные работы. Здесь продолжают разгребать завалы, но людей уже не ищут. Общее количество раненых в результате атаки — 22 человека. Погибла 2-летняя девочка. Ее мама сейчас в реанимации. В ГСЧС рассказали, что женщину вытащили живой из-под бетонной плиты. Затем пострадавшей дали кислородную маску и передали медикам. Тело ее дочери обнаружили ночью.
Жители разрушеных домов говорят, что семья переехала сюда недавно. Они купили квартиру в разрушенном доме и только сделали ремонт. Приехавшая на место трагедии вицепремьер Ирина Верещук рассказала, что отец девочки правоохранитель и ночью помогал разбирать завалы.
Всего из-под завалов удалось спасти четыре человека. Это трое мужчин и женщина. Все находятся в больнице.
Среди раненых — пятеро детей. Трое мальчиков 6-ти, 11-ти и 15-ти лет – в тяжелом состоянии. По предварительной информации, сейчас они находятся в операционной. Две девочки 11-ти и 17-ти лет получили легкие повреждения, поэтому их уже отпустили домой.
Напомним, взрыв прогремел около 20:30 3 июня. Ракета попала между домами, но оба здания разрушены до основания. В уцелевших квартирах нет окон, повреждены стены, поэтому жилье непригодно для жизни.
Кроме того, повреждены более 10 частных домов, автомобили, газопровод и пожарно-спасательная часть.
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