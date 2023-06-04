Батьки загиблої дівчинки тільки переїхали в цей будинок: очевидці про атаку на передмістя Дніпра

Загиблій дівчинці було 2 рочки.

Про це розповіли в ефірі Єдиного телемарафону.

На місці удару по житловому кварталу в Підгородному уже закінчили пошуково-рятувальні роботи. Тут продовжують розгрібати завали, але людей вже не шукають. Загальна кількість поранених внаслідок атаки – 22 людини. Загинула 2-річна дівчинка. Її мама наразі в реанімації. У ДСНС розповіли, що жінку витягли живою з-під бетонної плити. Потім постраждалій дали кисневу маску та передали медикам. Тіло її доньки знайшли вночі.

Мешканці понівечених будинків кажуть, що родина переїхала сюди нещодавно. Вони купили квартиру в зруйнованому будинку та тільки-но зробили ремонт. Віцепрем’єрка Ірина Верещук, яка приїхала на місце трагедії розповіла, що батько дівчинки правоохоронець і вночі допомагав розбирати завали.

Усього з-під завалів вдалося врятувати четверо людей. Це троє чоловіків та жінка. Усі наразі знаходяться в лікарні.

Серед поранених п’ятеро дітей. Троє хлопчиків 6-ти, 11-ти та 15-ти років – у важкому стані. За попередньою інформацією, наразі вони в операційній. Двоє дівчаток 11-ти та 17-ти років отримали легкі ушкодження, тому їх вже відпустили додому.

Нагадаємо, вибух пролунав близько 20:30 3 червня. Ракета влучила між будинками, але обидві будівлі зруйновані вщент. В уцілілих квартирах немає вікон, пошкоджені стіни, тому житло непридатне для життя.

Крім цього, пошкоджені понад 10 приватних будинків, автомобілі, газогін та пожежно-рятувальна частина.

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