Резко похолодает до -13: на Днепр и область движуться морозы

Как сообщили в Днепровском региональном центре гидрометеорологии, в ближайшие дни в Днепре и области сильно похолодает.
Если вам надоела по-весеннему теплая зима, то можете выдохнуть. В Украине сильно похолодает.
В ближайшие дни на Днепропетровщине ожидается существенное снижение температуры воздуха. Местами по области температура может достигать 15 градусов мороза. Прогнозируется сильный ветер, а на дорогах возможна гололедица. Предварительно, непогода продержится до 11 января.
Напомним, начало января оказалось аномально теплым. Это все из-за тепловой «волны», накрывшей европейский континент. Во многих городах Европы фиксировали новые температурные рекорды. В Украине и в Днепре температура воздуха прогрелась до +13.
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