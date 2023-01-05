Різко похолодає до -13: на Дніпро та область сунуть морози

На Дніпро сунуть морози.

Як повідомили в Дніпровському регіональному центрі гідрометеорології, найближчими днями в Дніпрі та області сильно похолодає.

Якщо вам набридла по-весняному тепла зима, то можете видихнути. В Україні сильно похолодає.

Найближчими днями на Дніпропетровщині очікується суттєве зниження температури повітря. Місцями по області температура може сягати до 15 градусів морозу. Прогнозується сильний вітер, а на дорогах можлива ожеледиця. Попередньо, негода протримається до 11 січня.

Нагадаємо, початок січня виявився аномально теплим. Це все через теплову “хвилю”, яка накрила європейський континент. У багатьох містах Європи фіксували нові температурні рекорди. В Україні та Дніпрі температура повітря прогрілася до +13.

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