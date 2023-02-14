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Ремонтировал авто и чуть не погиб: каменчанин надышался выхлопными газами

Сегодня 20:30
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Житель Кам'янського ледь не загинув під час ремонту власного автомобіля. Непритомного чоловіка знайшли у зачиненому гаражі.

Новости Днепра про Ремонтировал авто и чуть не погиб: каменчанин надышался выхлопными газами

Об этом сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева в соцсети.
 
54-летний горожанин ремонтировал свою машину в закрытом гараже, периодически включая двигатель. Позже родные нашли его в бессознательном состоянии и вызвали скорую.
 
Медики диагностировали у пострадавшего отравления выхлопными газами и пыталтсь оказать первую помощь.

К моменту прибытия в больницу уровень карбоксигемоглобина составлял 30%.

Ранее мы писали:  Туреччині врятували жінку, яка пробула під завалами після землетрусу 205 годин

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Новости Днепра про Ремонтировал авто и чуть не погиб: каменчанин надышался выхлопными газамиУкраїнська Новости Днепра про Ремонтировал авто и чуть не погиб: каменчанин надышался выхлопными газамиРусский

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