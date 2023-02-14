Ремонтировал авто и чуть не погиб: каменчанин надышался выхлопными газами

54-летний горожанин ремонтировал свою машину в закрытом гараже, периодически включая двигатель. Позже родные нашли его в бессознательном состоянии и вызвали скорую.

Об этом сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева в соцсети.

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