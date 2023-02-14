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Днепр получил «титул» столицы эротического массажа: подробности

Сегодня 18:06
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Продавцы товаров для взрослых считают, что, несмотря на войну, с украинским сексом все было, есть и будет хорошо!

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Так, специалисты присвоили Днепру «титул» столицы эротического массажа. Львов и Одесса также получили свои «титулы» — столица оральных ласк и самый здоровый город соответственно.

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Кроме того, специалисты предоставили очень интересную статистику – пирамиду сексуальных потребностей. Отмечается, что больше всего украинцев в 2022 году интересовали лубриканты и вакуумные стимуляторы, а также мастурбаторы, редкие вибраторы и БДСМ.

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Также были определены колыбели БДСМ – ими стали Ивано-Франковск и Полтава.

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А какие игрушки предпочитаете вы?!

Напомним, ранее мы писали: Для влюбленных и одиночек: 14 фильмов про любовь ко Дню Св. Валентина.

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