Днепр получил «титул» столицы эротического массажа: подробности

Так, специалисты присвоили Днепру «титул» столицы эротического массажа. Львов и Одесса также получили свои «титулы» — столица оральных ласк и самый здоровый город соответственно.
Кроме того, специалисты предоставили очень интересную статистику – пирамиду сексуальных потребностей. Отмечается, что больше всего украинцев в 2022 году интересовали лубриканты и вакуумные стимуляторы, а также мастурбаторы, редкие вибраторы и БДСМ.
Также были определены колыбели БДСМ – ими стали Ивано-Франковск и Полтава.
А какие игрушки предпочитаете вы?!
Напомним, ранее мы писали: Для влюбленных и одиночек: 14 фильмов про любовь ко Дню Св. Валентина.
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