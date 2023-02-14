У Туреччині врятували жінку, яка пробула під завалами після землетрусу 205 годин

У турецькому місті Кахраманмараш, яке дуже сильно постраждало від землетрусів 6 лютого, з-під завалів дістали жінку.

Вона пробула у “бетонній пастці” 205 годин.

Про це повідомляє видання Аnadolu.

Жінку звати Муну Дабул. Її відразу ж госпіталізували. Поки невідомо, в якому вона стані.

Нагадаємо, 6 лютого в прикордонних районах Туреччини та Сирії сталися землетруси силою понад 7 балів. На жаль, кількість загиблих у цих країнах вже наближається до 40 тисяч осіб.

Раніше ми писали, що у Туреччині врятували двомісячного малюка, який пробув під завалами 128 годин. Також відомо, що у Туреччині внаслідок землетрусу загинула родина із Запоріжжя.

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