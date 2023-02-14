Ремонтував авто та ледь не загинув: кам’янчанин надихався вихлопними газами

Житель Кам'янського ледь не загинув під час ремонту власного автомобіля. Непритомного чоловіка знайшли у зачиненому гаражі.

Про це повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева в соцмережі.

54-річний містянин ремонтував свою машину у зачиненому гаражі, періодично вмикаючи двигун. Пізніше, рідні знайшли його у непритомному стані та викликали швидку.

Медики діагностували у потерпілого отруєння вихлопними газами та розпочали екстрену допомогу. На момент прибуття до лікарні рівень карбоксигемоглобіну становив 30%.

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