Ремонтував авто та ледь не загинув: кам’янчанин надихався вихлопними газами

Про це повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева в соцмережі.
54-річний містянин ремонтував свою машину у зачиненому гаражі, періодично вмикаючи двигун. Пізніше, рідні знайшли його у непритомному стані та викликали швидку.
Медики діагностували у потерпілого отруєння вихлопними газами та розпочали екстрену допомогу. На момент прибуття до лікарні рівень карбоксигемоглобіну становив 30%.
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