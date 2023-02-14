У Дніпрі завтра пролунають вибухи: будьте готові

Важлива інформація!

Завтра, 15 лютого, у Дніпрі пролунають вибухи.

Але вони будуть планові.

Так, завтра з 9:00 до 16:00 у Рибальському кар’єрі проводитимуть вибухові роботи. Тому мешканці міста, можливо, почують вибухи.

На підприємстві запевняють, що ситуація повністю контролюється, та закликають дніпрян зберігати спокій!

Але, якщо оголосять тривогу, у будь-якому разі не ігноруйте її та бережіть себе!

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