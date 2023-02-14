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Дніпро отримав “титул” столиці еротичного масажу: подробиці

Сьогодні 18:06
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Продавці товарів для дорослих вважають, що, незважаючи на війну, з українським сексом все було, є і буде добре!

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Так, фахівці надали Дніпру “титул” столиці еротичного масажу. Львів та Одеса також отримали свої “титули” – столиця оральних пестощів та найздоровіше місто відповідно.

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Крім того, фахівці надали дуже цікаву статистику – піраміду сексуальних потреб.

Зазначається, що більше всього українців 2022 року цікавили лубриканти та вакуумні стимулятори, а також мастурбатори, рідкі вібратори та БДСМ.

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Також було визначено колиски БДСМ – ними стали Івано-Франківськ та Полтава.

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А яким іграшкам віддаєте перевагу ви?!

Нагадаємо, раніше ми писали: Для закоханих та одинаків: 14 фільмів про кохання до Дня Св. Валентина

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