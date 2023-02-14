Дніпро отримав “титул” столиці еротичного масажу: подробиці

Так, фахівці надали Дніпру “титул” столиці еротичного масажу. Львів та Одеса також отримали свої “титули” – столиця оральних пестощів та найздоровіше місто відповідно.
Крім того, фахівці надали дуже цікаву статистику – піраміду сексуальних потреб.
Зазначається, що більше всього українців 2022 року цікавили лубриканти та вакуумні стимулятори, а також мастурбатори, рідкі вібратори та БДСМ.
Також було визначено колиски БДСМ – ними стали Івано-Франківськ та Полтава.
А яким іграшкам віддаєте перевагу ви?!
Нагадаємо, раніше ми писали: Для закоханих та одинаків: 14 фільмів про кохання до Дня Св. Валентина.
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