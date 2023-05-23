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  • Ремонт и замена окон в подъездах: Филатов провел очередной прием городского головы

Ремонт и замена окон в подъездах: Филатов провел очередной прием городского головы

Сегодня 15:18
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Несмотря на вызовы войны, Днепр продолжает работать, чтобы сделать город лучше и дать людям необходимую поддержку.

Новости Днепра про Ремонт и замена окон в подъездах: Филатов провел очередной прием городского головы

23 мая Борис Филатов провел очередной приём городского головы. Задать вопрос пришли более полусотни днепрян. Большинство обращений касалось ремонтов в подъездах и замены окон, а также обновление кровель и труб холодного водоснабжения.

«Я сегодня встретился с нашими горожанами – был очередной прием городского головы. Люди получили помощь от городского совета. Мы отработали все вопросы. Будем заботиться о них в дальнейшем. И будем продолжать практику личных приемов и общаться с людьми, чтобы в нынешних условиях войны они не чувствовали себя брошенными», — отметил Борис Филатов.

Днепрянка Жанна Александровна пришла с вопросом ремонта кровли: «Нам пообещали в этом году до 1 августа сделать окна и кровлю нашего дома. Будем этому очень рады, потому что жители страдают от того, что крыша протекает». Жанна добавила, что сейчас самая приличная работа городских служб дает людям возможность нормально жить: «В эти трудные времена встречи с городским головой — это очень правильно. Ему нужно знать потребности людей, а люди должны знать, какие проблемы есть у мэра».

Новости Днепра про Ремонт и замена окон в подъездах: Филатов провел очередной прием городского головыУкраїнська Новости Днепра про Ремонт и замена окон в подъездах: Филатов провел очередной прием городского головыРусский

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