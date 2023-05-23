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  • Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського голови

Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського голови

Сьогодні 15:18
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Попри виклики війни Дніпро продовжує працювати, аби зробити місто кращим та дати людям необхідну підтримку.

Новости Днепра про Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського голови

23 травня Борис Філатов провів черговий прийом міського голови. Поставити питання прийшли понад пів сотні дніпрян.
Більшість звернень стосувалися ремонтів у під’їздах і заміни там вікон, а також оновлення покрівель і труб холодного водопостачання.

«Я сьогодні зустрівся з нашими містянами — був черговий прийом міського голови. Люди отримали допомогу від міської ради. Ми відпрацювали всі питання. Опікуватимемося ними надалі. І продовжуватимемо практику особистих прийомів та спілкуватимемося з людьми, аби в нинішніх умовах війни вони не відчували себе покинутими», — зазначив Борис Філатов.

Дніпрянка Жанна Олександрівна прийшла з питанням ремонту покрівлі: «Нам пообіцяли цьогоріч до першого серпня зробити вікна і покрівлю нашого дому. Будемо цьому дуже раді, бо мешканці страждають від того, що дах протікає». Пані Жанна додала, що нині саме пристойна робота міських служб дає людям можливість нормально жити: «У ці тяжкі часи зустрічі з міським головою — це дуже правильно. Йому треба знати потреби людей, а люди мають знати, які проблеми є у мера».

Новости Днепра про Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського головиУкраїнська Новости Днепра про Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського головиРусский

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