Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського голови

Попри виклики війни Дніпро продовжує працювати, аби зробити місто кращим та дати людям необхідну підтримку.

23 травня Борис Філатов провів черговий прийом міського голови. Поставити питання прийшли понад пів сотні дніпрян.

Більшість звернень стосувалися ремонтів у під’їздах і заміни там вікон, а також оновлення покрівель і труб холодного водопостачання.

«Я сьогодні зустрівся з нашими містянами — був черговий прийом міського голови. Люди отримали допомогу від міської ради. Ми відпрацювали всі питання. Опікуватимемося ними надалі. І продовжуватимемо практику особистих прийомів та спілкуватимемося з людьми, аби в нинішніх умовах війни вони не відчували себе покинутими», — зазначив Борис Філатов.

Дніпрянка Жанна Олександрівна прийшла з питанням ремонту покрівлі: «Нам пообіцяли цьогоріч до першого серпня зробити вікна і покрівлю нашого дому. Будемо цьому дуже раді, бо мешканці страждають від того, що дах протікає». Пані Жанна додала, що нині саме пристойна робота міських служб дає людям можливість нормально жити: «У ці тяжкі часи зустрічі з міським головою — це дуже правильно. Йому треба знати потреби людей, а люди мають знати, які проблеми є у мера».

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