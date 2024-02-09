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Реформа образования: как школьникам Днепра, которые хотят учиться в 10 классе, поступить в лицей

Сегодня 10:31
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Полезная информация!

Новости Днепра про Реформа образования: как школьникам Днепра, которые хотят учиться в 10 классе, поступить в лицей

В Украине продолжается реформа общего среднего образования. Чтобы выполнить требования действующего законодательства, в Днепре происходит поэтапная трансформация школ: 5-9 классы учатся в гимназиях, а тем, кто хочет идти в 10-й, нужно выбрать лицей.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В Днепре уже 47 лицеев, где ученики будут получать профильное образование.

Найти направления, профили и где расположены заведения можно в своем районе по ссылкам ниже.

  1. Амур-Нижнеднепровский район;
  2. Индустриальный район;
  3. Новокодакский район;
  4. Самарский район;
  5. Соборный район;
  6. Центральный район;
  7. Чечеловский район;
  8. Шевченковский район.

Будущим десятиклассникам понадобятся следующие документы:

  • заявление о зачислении в учебное заведение от одного из родителей ребенка (или совершеннолетнего лица), поданное лично (с предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя);
  • копия свидетельства о рождении ребенка или документа, удостоверяющего личность соискателя образования (при подаче копии предъявляется оригинал соответствующего документа);
  • оригинал или копия медицинской справки по форме первичной учетной документации №086-1/о;
  • оригинал или копия соответствующего документа об образовании (при наличии), а именно: свидетельства о получении базового среднего образования и личного дела ученика.

Позаботьтесь о будущем детей уже сейчас!

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Новости Днепра про Реформа образования: как школьникам Днепра, которые хотят учиться в 10 классе, поступить в лицейУкраїнська Новости Днепра про Реформа образования: как школьникам Днепра, которые хотят учиться в 10 классе, поступить в лицейРусский

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