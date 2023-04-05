Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

В Украине хотят принять законопроект, запрещающий компаниям использовать в наименовании товаром символы и названия, связанные с войной. Причина – в стране участились случаи «эксплуатации» военно-патриотической тематики. Это часто делается с коммерческой целью – так легче привлечь потребителя, но иногда переходит все допустимые границы. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых вопиющих случаев, когда бренды использовали названия событий, связанных с войной, видами вооружений, техники и населенных пунктов, которые пострадали в следствии полномасштабного вторжения.

Скандал в Украине вызвало появления на прилавках пива и комбучи с названием «Герої не вмирають» и «Героїчна Буча-комбуча», а также водку «Джавелин».

Производители семян также решили не обходить в названии сортов события в Украине, но часть из них довольна неуместна.

На прилавках магазинов можно найти конфеты под названием «Пес Патрон» и «Все буде Україна» и даже пирожные «Привид Києва».

«Прикрываясь» фото пса Патрона производят не только конфеты.

А аббревиатуру ВСУ куда только не «лепят». Тут и конфеты, и сухарики, и колбаса и даже нижнее белье.

Трагические события предприниматели используют для того, чтобы заработать средств. При этом не задумываясь, насколько такие «рисунки» могут ранить родных погибшего солдата.

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