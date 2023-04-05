Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

Скандал в Украине вызвало появления на прилавках пива и комбучи с названием «Герої не вмирають» и «Героїчна Буча-комбуча», а также водку «Джавелин».
Производители семян также решили не обходить в названии сортов события в Украине, но часть из них довольна неуместна.
На прилавках магазинов можно найти конфеты под названием «Пес Патрон» и «Все буде Україна» и даже пирожные «Привид Києва».
«Прикрываясь» фото пса Патрона производят не только конфеты.
А аббревиатуру ВСУ куда только не «лепят». Тут и конфеты, и сухарики, и колбаса и даже нижнее белье.
Трагические события предприниматели используют для того, чтобы заработать средств. При этом не задумываясь, насколько такие «рисунки» могут ранить родных погибшего солдата.
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