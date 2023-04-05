Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

Сегодня 12:23
просмотров

В Украине хотят принять законопроект, запрещающий компаниям использовать в наименовании товаром символы и названия, связанные с войной. Причина – в стране участились случаи «эксплуатации» военно-патриотической тематики. Это часто делается с коммерческой целью – так легче привлечь потребителя, но иногда переходит все допустимые границы. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых вопиющих случаев, когда бренды использовали названия событий, связанных с войной, видами вооружений, техники и населенных пунктов, которые пострадали в следствии полномасштабного вторжения.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

Скандал в Украине вызвало появления на прилавках пива и комбучи с названием «Герої не вмирають» и «Героїчна Буча-комбуча», а также водку «Джавелин».

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

Производители семян также решили не обходить в названии сортов события в Украине, но часть из них довольна неуместна.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

На прилавках магазинов можно найти конфеты под названием «Пес Патрон» и «Все буде Україна» и даже пирожные «Привид Києва».

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

«Прикрываясь» фото пса Патрона производят не только конфеты.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

А аббревиатуру ВСУ куда только не «лепят». Тут и конфеты, и сухарики, и колбаса и даже нижнее белье.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

Трагические события предприниматели используют для того, чтобы заработать средств. При этом не задумываясь, насколько такие «рисунки» могут ранить родных погибшего солдата.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

Читайте также:

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в УкраинеУкраїнська Новости Днепра про Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в УкраинеРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Буржуйка на колесах: в Днепре заметили чудо-авто (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:37
    Буржуйка на колесах: в Днепре заметили чудо-авто (ВИДЕО)

    В Днепре заметили чудо-авто.

    «Выбил» половину помещения: житель Днепра создал свалку возле подъезда
    Новости Днепра
    Сегодня 11:04
    «Выбил» половину помещения: житель Днепра создал свалку возле подъезда

    В Днепре владелец одной из квартир создал стихийную свалку возле…

    В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно
    Новости Днепра
    Сегодня 10:23
    В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

    В Днепре установят новые остановки.

    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля

    Сегодня, 5 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…

    Последние новости

    «Украина освободит Крым за 5 — 7 месяцев»: Подоляк рассказал, что будет с полуостровом после деоккупации
    «Украина освободит Крым за 5 — 7 месяцев»: Подоляк рассказал, что будет с полуостровом после деоккупации

    Подоляк считает, что за 5 - 7 месяцев Украина сможет вернуть Крым.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    Буржуйка на колесах: в Днепре заметили чудо-авто (ВИДЕО)
    Буржуйка на колесах: в Днепре заметили чудо-авто (ВИДЕО)

    В Днепре заметили чудо-авто.

    Сегодня 11:37
    0
    просмотров
    «Выбил» половину помещения: житель Днепра создал свалку возле подъезда
    «Выбил» половину помещения: житель Днепра создал свалку возле подъезда

    В Днепре владелец одной из квартир создал стихийную свалку возле дома.

    Сегодня 11:04
    0
    просмотров
    В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно
    В Днепре планируют установить 8 новых остановок: где именно

    В Днепре установят новые остановки.

    Сегодня 10:23
    0
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля
    Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля

    Сегодня, 5 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля
    Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля

    Аварийные работы на Кайдакской насосно-фильтровальной станции завершены вчера около 21:00. Они продолжались более 10 часов практически без отключения воды в домах. Только по некоторым адресам было понижено давление.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Кому отключат свет в Днепре 5 апреля (АДРЕСЫ)
    Кому отключат свет в Днепре 5 апреля (АДРЕСЫ)

    В ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупредили потребителей о плановых ремонтных работах в Днепре 5 апреля. Поэтому временно будет отсутствовать электроснабжение у некоторых жителей города.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    ВСУ отбили более 60 атак, уничтожили высокоточный дрон, 2 «Града» и станцию РЭБ россиян, — Генштаб
    ВСУ отбили более 60 атак, уничтожили высокоточный дрон, 2 «Града» и станцию РЭБ россиян, — Генштаб

    Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Зеленский сегодня выступит в центре Варшавы
    Зеленский сегодня выступит в центре Варшавы

    В среду, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу выступит в центре Варшавы.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)
    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

    На Днепропетровщине люди массово собирают очень редкий грибы, занесенные в Красную книгу Украины. Это – сморчки степные.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх