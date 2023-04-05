Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

В Україні хочуть ухвалити законопроект, який забороняє компаніям використовувати в найменуванні товарів символи та назви, пов'язані з війною. Причина – у країні почастішали випадки «експлуатації» військово-патріотичної тематики. Це часто робиться з комерційною метою – так легше залучити споживача, але іноді виробник переходить усі допустимі межі. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найгучніших випадків, коли бренди використали назви подій, пов'язаних з війною, видами озброєнь, техніки та населених пунктів, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення.

Скандал в Україні викликала поява на прилавках пива та комбучі з назвою «Герої не вмирають» та «Героїчна Буча-комбуча», а також горілка «Джавелін».

Виробники насіння також вирішили не оминати у назві сортів події в Україні, але частина з них занадто недоречна.

На прилавках магазинів можна знайти цукерки під назвою «Пес Патрон» та «Все буде Україна» та навіть тістечка «Привид Києва».

«Прикриваючись» фото пса Патрона виготовляють не лише цукерки.

А абревіатуру ЗСУ куди тільки не «ліплять». Тут і цукерки, і сухарики, і ковбаса, і навіть спідня білизна.

Трагічні події підприємці використовують для того, щоби заробити коштів. При цьому не замислюючись, наскільки такі малюнки можуть поранити рідних загиблого солдата.

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