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  • Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

Сьогодні 12:23
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В Україні хочуть ухвалити законопроект, який забороняє компаніям використовувати в найменуванні товарів символи та назви, пов'язані з війною. Причина – у країні почастішали випадки «експлуатації» військово-патріотичної тематики. Це часто робиться з комерційною метою – так легше залучити споживача, але іноді виробник переходить усі допустимі межі. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найгучніших випадків, коли бренди використали назви подій, пов'язаних з війною, видами озброєнь, техніки та населених пунктів, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

Скандал в Україні викликала поява на прилавках пива та комбучі з назвою «Герої не вмирають» та «Героїчна Буча-комбуча», а також горілка «Джавелін».

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

Виробники насіння також вирішили не оминати у назві сортів події в Україні, але частина з них занадто недоречна.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

На прилавках магазинів можна знайти цукерки під назвою «Пес Патрон» та «Все буде Україна» та навіть тістечка «Привид Києва».

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

«Прикриваючись» фото пса Патрона виготовляють не лише цукерки.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

А абревіатуру ЗСУ куди тільки не «ліплять». Тут і цукерки, і сухарики, і ковбаса, і навіть спідня білизна.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

Трагічні події підприємці використовують для того, щоби заробити коштів. При цьому не замислюючись, наскільки такі малюнки можуть поранити рідних загиблого солдата.

Новости Днепра про Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в Україні

 

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Новости Днепра про Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в УкраїніУкраїнська Новости Днепра про Редис «Азовсталь» та цукерки «Пес Патрон»: як виробники наживаються на війні в УкраїніРусский

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