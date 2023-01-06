Ребенка спасают в Днепре: в Каменском семья отравилась угарным газом

Об этом сообщает заведующая Каменской станцией областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева.
Вчера около 21:00 «скорая» выехала на помощь семье, которая отравилась угарным газом. Пострадали четыре человека: мужчина, женщина, их 27-летняя дочь и внучка 3-х лет. Дочь принимала ванную, пользуясь газовой колонкой. У взрослых уровень карбоксигемоглобина составлял до 15% в крови.
Всех госпитализировали. Взрослых доставили в реанимационное отделение в Каменском, а ребенка отвезли в Днепр.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области задержали наркоторговца, который скрывался от правоохранителей больше…
У Дніпрі запропонували перейменувати парк імені Глоби у парк імені…
Российские военные ведут наступательные действия на Донбассе, а также обороняются…
Патрульные Днепра поймали закладчика на улице Луговской в АНД районе.
Воспитанники городского Центра детского и юношеского творчества г. Синельниково сделали талисманы для украинских воинов.
В Днепропетровской области задержали наркоторговца, который скрывался от правоохранителей больше 5 лет.
Захватите с собой зонт!
У Дніпрі запропонували перейменувати парк імені Глоби у парк імені Степана Бандери.
Отличные новости!
Российские военные ведут наступательные действия на Донбассе, а также обороняются на Херсонском, Запорожском и Новопавловском направлениях.
Патрульные Днепра поймали закладчика на улице Луговской в АНД районе.
Из-за аварий и обесточивания часть жителей Днепра остается без воды и отопления. Коммунальные службы города делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить тепло в домах днепрян.
Сквер "Прибрежный" – одно из любимых мест отдыха днепрян.
В Украине возник большой дефицит электроэнергии. Поэтому экономное расходование электричества стало делом каждого.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!