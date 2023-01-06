Ребенка спасают в Днепре: в Каменском семья отравилась угарным газом

В Каменском семья на улице Механизаторов отравилась угарным газом.

Об этом сообщает заведующая Каменской станцией областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева.

Вчера около 21:00 «скорая» выехала на помощь семье, которая отравилась угарным газом. Пострадали четыре человека: мужчина, женщина, их 27-летняя дочь и внучка 3-х лет. Дочь принимала ванную, пользуясь газовой колонкой. У взрослых уровень карбоксигемоглобина составлял до 15% в крови.

Всех госпитализировали. Взрослых доставили в реанимационное отделение в Каменском, а ребенка отвезли в Днепр.

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