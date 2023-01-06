Дитину рятують у Дніпрі: у Кам’янському родина отруїлася чадним газом

Про це повідомляє завідувачка Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева.
Постраждали чотири людини: чоловік, жінка, їх 27-річна дочка і онука 3-х років. Донька приймала ванну, користуючись газовою колонкою. У дорослих рівень карбоксігемоглобіну складав до 15% в крові.
Всіх госпіталізували. Дорослих доставили до реанімаційного відділення у Кам’янському, а дитину відвезли до Дніпра.
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