Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствием

Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствием

Сегодня 12:01
просмотров

На Днепропетровщине нашли подпольный склад с 3 тоннами продуктов, которые должны были передать ВСУ, но собирались перепродать.

Новости Днепра про Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствием

Как сообщили в ДБР, еще в январе правоохранители разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты, которые должны были передаваться военным.

Отмечается, что к этому причастно одно из частных предприятий, поставлявшее продукты в 45 воинских частей. Только за 2022 год его владельцы получили заказы на 2 миллиарда гривен. Впрочем, не все доезжало до военных. Всего ДБР и Нацполиция провели 70 обысков и изъяли более 7 тонн продовольствия, которое «спекулянты» собирались перепродать.

На днях ДБР нашел еще один склад на Днепропетровщине, где «спекулянты» прятали краденую пищу. Среди продовольствия были сгущенка, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.

Часть изъятых продуктов уже передали ВСУ, а остальное отдадут военным, как только завершат необходимые следственные действия.

За хищение будут судить главного бухгалтера логистического центра, трех экспедиторов, заведующего составом и главного менеджера.

Новости Днепра про Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствием

Новости Днепра про Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствием

Новости Днепра про Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствием

Читайте также:

Новости Днепра про Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствиемУкраїнська Новости Днепра про Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствиемРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вытащили с того света: в Днепре спасли железнодорожника, попавшего под обстрел в Славянске
    Новости Днепра
    Сегодня 11:22
    Вытащили с того света: в Днепре спасли железнодорожника, попавшего под обстрел в Славянске

    Мужчина попал под обстрел 27 марта.

    В Днепре разоблачили российского агента, сливавшего данные о самолетах ВСУ
    Новости Днепра
    Сегодня 10:41
    В Днепре разоблачили российского агента, сливавшего данные о самолетах ВСУ

    Житель Днепра сливал данные о расположении воздушных сил ВСУ.

    Набирайте все: в нескольких районах Днепра снова не будет воды из-за аварии
    Новости Днепра
    Сегодня 10:07
    Набирайте все: в нескольких районах Днепра снова не будет воды из-за аварии

    В Днепре из-за возможной аварии на Кайдакской насосно-фильтровальной станции в…

    ВСУ уничтожили за сутки 530 оккупантов и 15 БПЛА, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    ВСУ уничтожили за сутки 530 оккупантов и 15 БПЛА, — Генштаб

    По данным на утро вторника, 4 апреля, украинские военные ликвидировали…

    Последние новости

    Вытащили с того света: в Днепре спасли железнодорожника, попавшего под обстрел в Славянске
    Вытащили с того света: в Днепре спасли железнодорожника, попавшего под обстрел в Славянске

    Мужчина попал под обстрел 27 марта.

    Сегодня 11:22
    0
    просмотров
    В Днепре разоблачили российского агента, сливавшего данные о самолетах ВСУ
    В Днепре разоблачили российского агента, сливавшего данные о самолетах ВСУ

    Житель Днепра сливал данные о расположении воздушных сил ВСУ.

    Сегодня 10:41
    0
    просмотров
    Набирайте все: в нескольких районах Днепра снова не будет воды из-за аварии
    Набирайте все: в нескольких районах Днепра снова не будет воды из-за аварии

    В Днепре из-за возможной аварии на Кайдакской насосно-фильтровальной станции в нескольких районах города снова не будет воды.

    Сегодня 10:07
    просмотров
    ВСУ уничтожили за сутки 530 оккупантов и 15 БПЛА, — Генштаб
    ВСУ уничтожили за сутки 530 оккупантов и 15 БПЛА, — Генштаб

    По данным на утро вторника, 4 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 530 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 175690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 6 ББМ и 15 БПЛА.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Юные днепровские хоккеисты выиграли «бронзу» на крупнейшем в Европе турнире
    Юные днепровские хоккеисты выиграли «бронзу» на крупнейшем в Европе турнире

    Поздравляем призеров с блестящим выступлением!

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Ему было всего 24 года: нацгвардеец из Днепропетровщины погиб под артобстрелом
    Ему было всего 24 года: нацгвардеец из Днепропетровщины погиб под артобстрелом

    Сражаясь за независимость Украины, погиб защитник из Каменского района Владислав Баденко.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как работает общественный транспорт в Днепре 4 апреля: маршруты и график
    Как работает общественный транспорт в Днепре 4 апреля: маршруты и график

    Сегодня, 4 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Новомосковске огонь унес жизни хозяина
    В Новомосковске огонь унес жизни хозяина

    В Новомосковске 3 апреля пожар унёс жизнь мужчины.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Днепре 4 апреля не будет света: адреса
    В Днепре 4 апреля не будет света: адреса

    4 апреля в Днепре не будет света в некоторых домах

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Днепре перед пасхальными праздниками стремительно растут цены на мясо
    В Днепре перед пасхальными праздниками стремительно растут цены на мясо

    В Украине с приближением пасхальных праздников ожидают стремительного роста цен на продукты. В частности, вырастут цены на мясо и мясопродукты, а также обязательно вырастет стоимость яиц, поскольку обычно к Пасхе резко возрастает объем их потребления.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх