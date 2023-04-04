Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствием

На Днепропетровщине нашли подпольный склад с 3 тоннами продуктов, которые должны были передать ВСУ, но собирались перепродать.

Как сообщили в ДБР, еще в январе правоохранители разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты, которые должны были передаваться военным.

Отмечается, что к этому причастно одно из частных предприятий, поставлявшее продукты в 45 воинских частей. Только за 2022 год его владельцы получили заказы на 2 миллиарда гривен. Впрочем, не все доезжало до военных. Всего ДБР и Нацполиция провели 70 обысков и изъяли более 7 тонн продовольствия, которое «спекулянты» собирались перепродать.

На днях ДБР нашел еще один склад на Днепропетровщине, где «спекулянты» прятали краденую пищу. Среди продовольствия были сгущенка, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.

Часть изъятых продуктов уже передали ВСУ, а остальное отдадут военным, как только завершат необходимые следственные действия.

За хищение будут судить главного бухгалтера логистического центра, трех экспедиторов, заведующего составом и главного менеджера.

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