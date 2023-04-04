Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствием

Как сообщили в ДБР, еще в январе правоохранители разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты, которые должны были передаваться военным.
Отмечается, что к этому причастно одно из частных предприятий, поставлявшее продукты в 45 воинских частей. Только за 2022 год его владельцы получили заказы на 2 миллиарда гривен. Впрочем, не все доезжало до военных. Всего ДБР и Нацполиция провели 70 обысков и изъяли более 7 тонн продовольствия, которое «спекулянты» собирались перепродать.
На днях ДБР нашел еще один склад на Днепропетровщине, где «спекулянты» прятали краденую пищу. Среди продовольствия были сгущенка, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.
Часть изъятых продуктов уже передали ВСУ, а остальное отдадут военным, как только завершат необходимые следственные действия.
За хищение будут судить главного бухгалтера логистического центра, трех экспедиторов, заведующего составом и главного менеджера.
Читайте также:
Автор:
Мужчина попал под обстрел 27 марта.
Житель Днепра сливал данные о расположении воздушных сил ВСУ.
В Днепре из-за возможной аварии на Кайдакской насосно-фильтровальной станции в…
По данным на утро вторника, 4 апреля, украинские военные ликвидировали…
Мужчина попал под обстрел 27 марта.
Житель Днепра сливал данные о расположении воздушных сил ВСУ.
В Днепре из-за возможной аварии на Кайдакской насосно-фильтровальной станции в нескольких районах города снова не будет воды.
По данным на утро вторника, 4 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 530 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 175690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 6 ББМ и 15 БПЛА.
Поздравляем призеров с блестящим выступлением!
Сражаясь за независимость Украины, погиб защитник из Каменского района Владислав Баденко.
Сегодня, 4 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Новомосковске 3 апреля пожар унёс жизнь мужчины.
4 апреля в Днепре не будет света в некоторых домах
В Украине с приближением пасхальных праздников ожидают стремительного роста цен на продукты. В частности, вырастут цены на мясо и мясопродукты, а также обязательно вырастет стоимость яиц, поскольку обычно к Пасхе резко возрастает объем их потребления.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!