На Дніпропетровщині перепродавали продукти, які мали передавати 45 військовим частинам

На Дніпропетровщині діяла схема з масштабного розкрадання продуктів для військових

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Зазначається, що одне з приватних підприємств отримало контракти на постачання продуктів для ЗСУ. За домовленістю, воно мало забезпечувати 45 військових частин. Тільки за півроку підприємство отримало підрядів на 2 мільярди гривень.

Якась частина продуктів дійсно потрапляла у військові частини, але решту перепродавали через мережу посередників.

Під час обшуків правоохоронці знайшли близько 30 тисяч банок тушкованої продукції, яка була готова для перепродажу. Також ДБР вилучили 4 мільйони гривень, які учасники схеми отримали незаконно.

Вилучені продукти передадуть військовим. Одному із представників фірми оголосили про підозру. Його чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.

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