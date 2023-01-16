На Дніпропетровщині перепродавали продукти, які мали передавати 45 військовим частинам

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Зазначається, що одне з приватних підприємств отримало контракти на постачання продуктів для ЗСУ. За домовленістю, воно мало забезпечувати 45 військових частин. Тільки за півроку підприємство отримало підрядів на 2 мільярди гривень.
Якась частина продуктів дійсно потрапляла у військові частини, але решту перепродавали через мережу посередників.
Під час обшуків правоохоронці знайшли близько 30 тисяч банок тушкованої продукції, яка була готова для перепродажу. Також ДБР вилучили 4 мільйони гривень, які учасники схеми отримали незаконно.
Вилучені продукти передадуть військовим. Одному із представників фірми оголосили про підозру. Його чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.
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