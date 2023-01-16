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  • На Дніпропетровщині перепродавали продукти, які мали передавати 45 військовим частинам

На Дніпропетровщині перепродавали продукти, які мали передавати 45 військовим частинам

Сьогодні 15:54
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На Дніпропетровщині діяла схема з масштабного розкрадання продуктів для військових

Новости Днепра про На Дніпропетровщині перепродавали продукти, які мали передавати 45 військовим частинам

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Зазначається, що одне з приватних підприємств отримало контракти на постачання продуктів для ЗСУ. За домовленістю, воно мало забезпечувати 45 військових частин. Тільки за півроку підприємство отримало підрядів на 2 мільярди гривень.

Якась частина продуктів дійсно потрапляла у військові частини, але решту перепродавали через мережу посередників.

Під час обшуків правоохоронці знайшли близько 30 тисяч банок тушкованої продукції, яка була готова для перепродажу. Також ДБР вилучили 4 мільйони гривень, які учасники схеми отримали незаконно.

Вилучені продукти передадуть військовим. Одному із представників фірми оголосили про підозру. Його чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині перепродавали продукти, які мали передавати 45 військовим частинам

Новости Днепра про На Дніпропетровщині перепродавали продукти, які мали передавати 45 військовим частинам

Новости Днепра про На Дніпропетровщині перепродавали продукти, які мали передавати 45 військовим частинам

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині перепродавали продукти, які мали передавати 45 військовим частинамУкраїнська

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